Obavijesti

Sport

Komentari 50
SPEKTAKL U EUROPI

Maccabi - Dinamo, Rijeka protiv Armenaca: Evo gdje gledati hrvatske predstavnike u Europi

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Maccabi - Dinamo, Rijeka protiv Armenaca: Evo gdje gledati hrvatske predstavnike u Europi
Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Dinamo rasturio Fenerbahče na Maksimiru, a sad idu na europsko gostovanje! Rijeka protiv Noaha, a kladionice ne vjeruju našima...

Dinamo imali su sjajan početak u Uefinoj Europskoj ligi. Prošle je srijede na Maksimiru "pao" turski velikan, Fenerbahče, a momčad Marija Kovačevića izgledala je dominantno na travnjaku i zasluženo slavila 3-1. U četvrtak (21 sat) "modre" čeka prvo europsko gostovanje, a hrvatski prvak Rijeka odigrat će utakmicu prvog kola Konferencijske lige (18.45 sati) protiv armenskog Noaha. 

Utakmicu Rijeke moći ćete pratiti na televizijskom programu Arena Sport 2, dok će prijenos ''modrih'' biti na Arena Sport 1. Kladionice ne vjeruju previše hrvatskim predstavnicima u tim utakmicama, Dinamo ima status blagog favorita, dok je Rijeka autsajder protiv Noaha!

Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL
Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Naime, tečaj na pobjedu "modrih" u Bačkoj Topoli je 2,55, dok je na pobjedu izraelskog kluba 2,60. Dakle, neznatna razlika, dok je na neriješeni ishod koef. 3,50. S druge strane, kladionice su na pobjedu Rijeke dale koeficijent 2,90, a na pobjedu Noaha 2,20! Zanimljivo, i na ovoj je utakmici koeficijent za remi 3,50.

BRUSI FORMU Bennacer misli ozbiljno! Radi s čovjekom koji je transformirao najboljeg nogometaša svijeta
Bennacer misli ozbiljno! Radi s čovjekom koji je transformirao najboljeg nogometaša svijeta
ORGANIZACIJSKI KAOS Dinamo uoči Bačke Topole noći u Beogradu, Izraelci u čak dva hotela!? 'Vjera nam je važnija'
Dinamo uoči Bačke Topole noći u Beogradu, Izraelci u čak dva hotela!? 'Vjera nam je važnija'

Utakmicu između Dinama i Maccabija sudit će Portugalac Antonio Nobre, dok će u Armeniji pravdu dijeliti bugarski sudac Radoslav Gidzhenov.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 50
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'
24SATA IZ BAČKE TOPOLE

24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'

Za pola litre točenog Jelena treba izdvojiti samo dva eura, a tijekom jučerašnjeg dana u gradiću od 15-ak tisuća stanovnika vidjeli smo čak 15-ak policijskih automoblia...
FOTO Dinamova ikona ljubi je od srednje škole. Samozatajna supruga postala je poduzetnica
POKRENULA BIZNIS

FOTO Dinamova ikona ljubi je od srednje škole. Samozatajna supruga postala je poduzetnica

Suzana Oršić, supruga nogometne zvijezde, pretvorila je strast prema dizajnu u uspješan biznis! Od srednjoškolske ljubavi do poduzetnice, njezina priča inspirira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025