Mađari: Kohorta je bijesna na upravu Osijeka! Vlasnik je od spasitelja postao neprijatelj...

Situacija u Osijeku je izrazito teška i čini se kako i dalje nema svijetla na raju tunela. Klub u koji su prije nekoliko godina ušli mađarski milijuni i koji se ponosi najmodernijim stadionom u državi, Opus Arenom, proživljava jednu od najtežih sportskih kriza u svojoj povijesti. Navijači, predvođeni Kohortom, izgubili su strpljenje, a njihov bijes usmjeren je ravno prema mađarskim vlasnicima i upravi koju su postavili. Svoje nezadovoljstvo izrazili su u mađarskom mediju.

Osijek: Utakmica trećeg pretkola UEFA Konferencijske lige, NK Osijek - Zira FK | Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Mađarski novinari koji su nedavno posjetili Osijek kako bi istražili pozadinu sukoba, nisu morali dugo tražiti sugovornike. Priče o stanju u klubu glavna su tema u gradu na Dravi. U tekstu objavljenom u listu Magyar Hang, novinar opisuje scenu iz restorana gdje mu je konobar, saznavši tko je, prišao i na lošem engleskom rekao da navija za Osijek od djetinjstva, ali da je ovo što se sada događa postalo neodrživo. Njegova poruka za glavnog sponzora i praktički vlasnika kluba, Lőrinca Mészárosa, bila je brutalno izravna.

​- Poručite Mészárosu neka ide k vragu. Zašto ne otpusti upravu kluba? Klub vode idioti! Tri tisuće ulaznica za derbi stoji neprodano, zašto ih ne podijele studentima? - rekao je navijač Osijeka.

Osijek: Sve?ana primopredaja vlasništva NK Osijek ma?arskom investitoru | Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Ova anegdota savršeno sažima sentiment koji vlada među navijačima. Čovjek koji je 2016. godine spasio klub od bankrota plativši dug od dva milijuna eura i koji je zbog ulaganja u Opus Arenu 2020. proglašen počasnim građaninom Osijeka, u očima navijača prešao je put od "spasitelja do zakletog neprijatelja", kako je i naslov tekstu na mađarskom portalu.

Eskalacija se dogodila u travnju 2025. godine, kada su Kohorta i udruga navijača "Bijelo-plavi" objavili otvoreno pismo adresirano izravno na Lőrinca Mészárosa. U njemu su, uz dužno poštovanje prema financijskom doprinosu, zatražili hitnu ostavku predsjednika Ferenca Sakalja i direktora Vladimira Čohara, optuživši ih za "katastrofalno vođenje" kluba bez ikakve sportske strategije i ambicije.

"Pet godina s trenutnim vodstvom: nula trofeja, nula finala kupa, nula europskih nastupa, sedam trenera, tri sportska direktora", ironično su saželi postignuća uprave, ističući kako je vrijeme za dijalog prošlo jer su dobivali samo "prazna i neispunjena obećanja".

Osijek: Prosvjed Kohorte ispred Opus Arene | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Posebno bolna točka za navijače je Mészárosov odabir ključnih ljudi. Predsjednik Ferenc Sakalj, poduzetnik rođen u Vojvodini, postao je veliki trn u oku. Navijači mu zamjeraju nedostatak ambicije i izjave kako naslov prvaka nije prioritet, što smatraju uvredljivim s obzirom na uloženi novac. Drugi, pak, ističu kako im je trideset godina nakon rata neprihvatljivo da im klub vodi "Srbin", bez obzira na to što Sakalj posjeduje kanadsku, mađarsku i hrvatsku putovnicu, piše u mađarskom tekstu.

Frustracije su se s papira preselile na tribine Opus Arene. Uz standardni repertoar skandiranja "Uprava, odlazi!" i transparente s prekriženim žoharima, pojavile su se i poruke s dubljom konotacijom. Na jednoj od utakmica Kohorta je zapjevala "Ustani bane, Hrvatska te zove", što su i hrvatski i mađarski mediji protumačili kao izravnu nacionalnu poruku mađarskim vlasnicima, signal da se identitet kluba pod njihovim vodstvom gubi.