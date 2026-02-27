Obavijesti

FRANKO KOVAČEVIĆ

Mađari žele hrvatskog dragulja. Izbornik: Ništa ne prepuštamo slučaju, nećemo ništa izgubiti

1
Pratim ga kao i sve druge igrače koji imaju mogućnost nastupa za Mađarsku. Nogometni savez radi na njegovom dovođenju. Nemamo apsolutno ništa za izgubiti ako pokušamo - rekao je Marco Rossi

Hrvatski napadač Franko Kovačević (26) nakon sjajne polusezone u slovenskom Celju otišao je u mađarski Ferencváros. Transfer je bio vrijedan tri milijuna eura, a ugovor mu vrijedi do ljeta 2029. Kovačević je tamo nastavio fantastičnu igru i u pet nastupa zabio je čak tri gola. Uz tri gola ima i jednu ostvarenu asistenciju, a do sada je na terenu u dresu mađarskog kluba proveo 446 minuta. Njegova forma privukla je pažnju izbornika mađarske reprezentacije Marca Rossija. 

Osim toga, sam Kovačević koji je rođen u Koprivnici nedavno je otkrio kako ima mađarske korijene. 

- Obitelj moje bake s majčine strane dolazi iz Mađarske. Ja sam rođen u Koprivnici, gradu koji je veoma blizu granice s Mađarskom - rekao je. 

SJAJNI GOLGETER Hit hrvatski napadač napravio je rekordni transfer u Mađarsku
Hit hrvatski napadač napravio je rekordni transfer u Mađarsku

To je bio dovoljan znak da mađarski izbornik krene u postupak dovođenja hrvatskog napadača u njihovu reprezentaciju, a otkrio je kako prati njegovu igru. 

- Da, upoznat sam s tim da može igrati za Mađarsku. Pratim ga kao i sve druge igrače koji imaju mogućnost nastupa za Mađarsku. Nogometni savez radi na njegovom dovođenju. Nemamo apsolutno ništa za izgubiti ako pokušamo. Ništa ne prepuštamo slučaju, razmatramo koliko je moguće da se to ostvari - izjavio je Rossi. 

Međutim, osim Mađarske, interes je pokazala i Slovenija. Slovenci su htjeli da nastupa za njih, ali Kovačević je bio jasan oko njegova izbora prije nekoliko mjeseci. 

- Ja sam Hrvat i vidim samo mogućnost igranja za Hrvatsku. Zlatko Dalić je među najboljim izbornicima na svijetu. Uvjeren sam da poziva svakoga za koga misli da može pomoći - izjavio je nedavno. Nakon toga ga je Zlatko Dalić stavio na pretpoziv krajem listopada prošle godine. 

