Evo koliko je Dinamo zaradio ove sezone u Europskoj ligi

U utakmici zadnjeg kola Europa lige Dinamo je u danskom Herningu izgubio od Midtjyllanda s 0-2 (0-0), ali je ipak prošao dalje u nokaut fazu zahvaljujući ostalim rezultatima. Strijelci su za Dance postigli Turčin Aral Šimšir (49') i Victor Bak Jensen (74'). Ovom je utakmicom Dinamo zaključio još jednu uspješnu europsku jesen.

Podsjetimo, ''modri'' su započeli sezonu uvjerljivim pobjedama nad Fenerbahčeom i Maccabijem, nakon čega su remizirali s Malmöom. Hrvatski doprvak zatim je posrnuo i izgubio pobjednički kurs u utakmicama s Real Betisom, Celta Vigom I Lilleom, ali nakon kratke stanke vratio se na pravi kurs protiv FCSB-a.

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U Europskoj ligi svaka pobjeda u ligaškoj fazi donosi 450.000 eura, a remi 150.000 eura. Dinamo je ostvario tri pobjede i remi, što znači kako je Dinamo na osnovu rezultata u Europskoj ligi zaradio 1,5 milijuna eura. Spomenimo i dodatnih 300.000 eura koje je Dinamo zaradio samim plasmanom u doigravanje.

A podsjetimo i na brojku od 11,8 milijuna eura, koliko je Dinamo zaradio za plasman u drugi rang europskog natjecanja. Iako, daleko su ove cifre od bogatstva koje nosi Liga prvaka, gdje jedna pobjeda nosi čak 2,1 milijuna eura...