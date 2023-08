Mađarska policija traga za nestalim nogometašem Gorice

Nastavlja se potraga za nogometašem Gorice Hameedom Abdullahom Talalom (27). Podsjetimo, on je 19. kolovoza otišao iz Velike Gorice u Budimpeštu s namjerom da preseli stvari iz starog stana u novi dom u Turopolju.

Posljednji kontakt imao je s agentom, a 21. kolovoza zaputio se prema Velikoj Gorici. I nestao.

Foto: mađarska policija

Mađarska policija objavila je na službenim informacijama kako policija traži svaku informaciju o nestalom nogometašu.

- Abdullah Hameed Talal trenutno je na nepoznatoj lokaciji. Prema dostupnim informacijama, 27-godišnjak je nestao 21. kolovoza kada je napustio svoj dom i krenuo prema nepoznatoj lokaciji. Policija ga trenutno traži. Visok je otprilike 171 centimetara, ima kratku crnu kosu i tamniju kožu - stoji u priopćenju policije.

Kako pišu mađarski mediji, tamošnja policija locirala je bijeli Porsche Taycan švedskih registracija, koji pripada njemu, no za sada nema naznaka gdje bi on mogao biti. Postoji sumnja i da ga je netko oteo, no sve će biti jasnije nakon što se utvrde sve okolnosti.