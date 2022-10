Maestralni Babo oduševio u debiju: Utrpao je šest trica

Mnogi su se pitali kakvu ulogu će Bojan Bogdanović imati u Detroit Pistonsima i može li uopće uspjeti u klubu koji od 2016. godine nije igrao u doigravanju. Pa eto, odgovor je stigao odmah nakon prve utakmice u sezoni. Bio je najbolji igrač svoje momčadi.

Detroit je slavio protiv Orlando Magica (113-109) na otvaranju sezone, a Babo je bio maestralan u debiju.

Proveo je 35 minuta na parketu i za to vrijeme utrpao 24 koša! Krenuo je dosta loše s nekoliko promašaja, ipak je trebalo da se Berretta zagrije. No, kada je pronašao ritam, zatrpavao je koš. Imao je šut osam od 16, pogodio je šest od deset trica, a posebno bitna bila su dva slobodna bacanja koja je smjestio u koš u posljednjim sekundama utakmice. To je na kraju i donijelo pobjedu Pistonsima. Najbolji od Magica bio je prvi pick ovogodišnjeg Drafta Paolo Banchero s 27 koševa i devet skokova.

Foto: Rick Osentoski/REUTERS

Bojan je oduševio navijače odmah u debiju. Pokazao je da će od velike pomoći biti mladoj momčadi koja u play-offu nije igrala od 2016. godine. Možda on bude da pokretačka spona.

Pistonsi su dobili renomiranog košarkaša i paklenog šutera koji je u posljednje tri godine ostavio veliki trag u Salt Lake Cityju. Bogdanović je u svojoj karijeri pokazao da se može naviknuti na svaki sustav, pa čak i na ovaj. Stigao je u mladu momčad i nekad slavni klub koji već godinama prolazi kroz neuspješni redizajn.

Foto: Rick Osentoski/REUTERS

Od sharp shootera čiji je zadatak da zabija ono što mu serviraju, sada je dobio novu ulogu. Morao je preuzeti dirigentsku palicu, postati lider i mentor ostalim igračima, s više odgovornosti u igri. To mu očito nije nikakav problem.

