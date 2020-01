Magic Johnson: 'Nikada nije varao igru, nas, ni navijače...'

U 42. godini života u padu helikoptera tragično je okončan život jednoga od najboljih košarkaša u povijesti tog sporta. Napustio nas je peterostruki osvajač titule NBA prvaka s LA Lakersima Kobe 'Bean' Bryant (41). Osim što je pet puta na ruku stavljao prsten, 2008. postao je i MVP prvenstva, a šest godina kasnije prestigao je Michela Jordana na listi najboljih strijelaca svih vremena. Pomalo simbolično, u subotu navečer, noć prije tragične nesreće, prestigao ga je LeBron James.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644