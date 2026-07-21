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Magic Johsnon posjetio sjajne uvale i restorane Hvara: 'Ispred nas su odabrali živog jastoga...'

Piše 24sata,
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Magic Johsnon posjetio sjajne uvale i restorane Hvara: 'Ispred nas su odabrali živog jastoga...'
Foto: Instagram
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Magic Johnson opet oduševio na Hvaru: luksuzni ručak, obitelj i ljetni glamur na hrvatskoj obali

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Jedan od najvećih košarkaša svih vremena i uspješni poslovni mogul, Earvin "Magic" Johnson,nastavlja svoje putovanje hrvatskom obalom. S milijunima pratitelja na društvenim mrežama podijelio je trenutke opuštanja s obitelji na Hvaru i to nakon što je prije koji dan bio u Dubrovniku. Legendarni igrač Los Angeles Lakersa pokazao je kako uživa u gastronomiji i prirodnim ljepotama, a s njim su i dalje supruga Cookie i sin EJ Johnson.

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Foto: Instagram

"Imali smo sjajan ručak u Laganini Lounge Baru & Fish Houseu na Hvaru! Pogledi su bili nevjerojatni, a hrana nevjerojatna - čak su i jastoga odabrali ispred nas!", napisao je oduševljeni Johnson u opisu.

Osim prekrasnog krajolika, fotografije otkrivaju i opuštenu obiteljsku atmosferu. Na jednoj od njih Magic i Cookie poziraju za stolom s, kako se čini, ostatkom obitelji, uključujući i njihovo dijete EJ Johnsona, kako su primijetili pratitelji u komentarima. Pratitelji su objavu dočekali s oduševljenjem, a posebne pohvale dobila je Cookie Johnson za svoj besprijekoran ljetni stil. "Cookie je oduševila na ovom odmoru svojim predivnim odjevnim kombinacijama", "Predivna obitelj na prekrasnom mjestu", samo su neki od brojnih pozitivnih komentara.

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