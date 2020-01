Mago di Delići progovorio tek s pet godina, s 12 izgubio majku

Mago di Umago, kako ga odmilja zovu u njegovom gradu Umagu, zapravo je - “Mago di Delići”. Jer u Delićima, istarskome selu nadomak Vrsara, Lino Červar rodio se prije nešto više od 69 godina. Mještani ga tamo obožavaju. Kažu da je on čudo od čovjeka.

- Ne vidim baš najbolje pa uživam kad mu na televiziji i samo glas čujem. Lino je 'kriv’ zašto starac poput mene više ne liježe u 20 sati i zašto sam nakon boksa i Mate Parlova zavolio i rukomet. Gotovo svaku utakmicu pratim do kraja. Kad vidim kako pobjeđuje, srce mi raste poput balona - govorio nam je Božo Jurcan iz Delića, koji o Linu zna gotovo sve.

Rekao je da je Lino potekao iz siromašne obitelji, koju su oni rado pomagali. Majka mu je umrla kad je imao samo 12 godina.

- Sjećam se svega, od dana kad se Lino rodio pa sve dok se nije odselio za Umag. Kao dijete bio je kao buba. Dva kilometra je pješačio do osnovne škole u Gradini - prisjećao se Linov stari susjed Božo, žaleći što je Červar prodao kuću u kojoj se rodio.

Foto: Privatni album

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Trenersku rukometnu karijeru Lino je započeo još 1974. godine u novigradskom rukometnom klubu Triko. Na klupi istarskog niželigaša mladi Lino proveo je punih šest godina, a 1980. godine preuzima umaški rukometni klub Istraturist, kasnije RK Umag.

- On mi je još kao klincu bio trener u rukometnom klubu Umag. Od prvog susreta imao sam respekt i osjećaj strahopoštovanja prema njemu. Trenirao nas je korak ispred vremena. Tada je to za nas bila prava nauka. Uvijek smo radili nešto novo i Lino je zbog toga često nailazio na nerazumijevanje nas igrača. Bio je ne samo trener, već znanstvenik na parketu. Sportu nije pristupao kao prema sportu, već kao prema znanosti - pričao je Viktor Krapljanov, nekadašnji rukometaš Umaga, samo jedan u nizu onih koje je Lino nepovratno zaludio rukometom.

Petoligaš Umag osamdesetih se s Červarom na klupi probio do tadašnje prve jugoslavenske lige!

- Lino je izrazito lucidan i nikad ne predaje - rekao je Krapljanov.

Ni 45 godina nakon Trika, čovjek iz Delića nije se promijenio. Negdje u ormaru je hrpa medalja, među njima i dvije zlatne - sa SP-a 2003. u Portugalu i Igara u Ateni.

Progovorio u vinogradu

Prema Linovim riječima, on je progovorio tek u petoj godini, i to od straha jer se izgubio u vinogradu. Stari grad, dio Umaga gdje su živjeli on i otac, bio je sirotinjski kvart. Rodna kuća u Delićima više nije u Linovu vlasništvu.

Lino učitelj, a bio je i urednik

Linova majka umrla je od leukemije kad mu je bilo samo 12 godina. Otac mu je bio metalostrugar. Lino je 1973. završio učiteljsku Akademiju u Puli, a potom završio novinarsku školu i uređivao list Arenaturista.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Foto: privatna arhiva

