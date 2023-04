Maguire zabio bizaran autogol: Rakitić i društvo od ponora do velikog remija na Old Traffordu

U prvom susretu četvrtfinala Europske lige Manchester United i Sevilla su na Old Traffordu odigrali 2-2, nakon što su gosti u posljednjih osam minuta izjednačili s dva autogola "crvenih vragova".

U preostalim susretima Feyenoord je pobijedio Romu sa 1-0, Juventus je identičnim rezultatom slavio protiv Sportinga, dok su Bayer Leverkusen i Union Saint-Gilloise odigrali 1-1.

"Crveni vragovi" su gotovo 80 minuta dominirali na Old Traffordu, imali dva gola prednosti i još nekoliko prilika za treći pogodak, no Sevilla je u završnici susreta ipak uspjela izjednačiti s dva autogola domaćina.

ManU je sjajno ušao u susret i u prvih pola sata deklasirao je suparnika postigavši dva gola. Oba pogotka zabio je Marcel Sabitzez, prvog u 14. minuti na dodavanje Brune Fernandesa, a drugog sedam minuta kasnije nakon fantastičnog proigravanja Anthonyja Martiala.

Austrijski reprezentativac mogao je u 32. minuti zabiti i treći pogodak, no marokanski vratar Bono je sjajno reagirao. U 35. minuti odličnu priliku je imao i Casemiro, no njegov udarac s ruba kaznenog prostora je španjolska obrana blokirala.

Rakitićev slobodnjak otišao preko gola

Najbolju priliku za goste u prvom dijelu imao je bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić koji je u 44. minuti pucao iz slobodnog udarca sa 20 metara, ali preko gola.

ManU je u 62. minuti imao novu veliku priliku za treći gol, no udaraca Antonyja završio je u stativi. Sevilla se vratila u susret u 84. minuti. Jesus Navas je ubacio pred vrata, no Tyrell Malacia je nesretno zatresao vlastitu mrežu. Novi dodir sreće Španjolcima je stigao u drugoj minuti nadoknade. Ocampos je ubacio, En-Nesyri pucao glavom, a lopta je na putu do gola pogodila Harryja Maguirea prevarivši De Geu. Rakitić je odigrao cijeli susret za Sevillu.

Juve se provukao

Juventus je u Torinu uz mnogo muke pobijedio Sporting sa 1-0.

Gosti su bili bolji, imali su nekoliko odličnih prilika, no Juve je ipak slavio. Pogodak odluke zabio je Federico Gatti u 73. minuti. Di Maria je ubacio, Adan otišao u prazno, Vlahović pucao glavom, no njegov udarac je na crti zaustavio Inacio, međutim Gatti je pokupio odbijanac i zabio za vodstvo torinske "Stare dame".

Gosti su tijekom utakmice uputili čak 17 udaraca, spomenimo samo prilike Hidemasa Morita u 20. i 89. minuti, Sebastiana Coatesa u 29. minuti, te Nune Santosa četiri minute kasnije.

U samoj završnici prvog dijela domaći vratar Wojciech Szczesny je zatražio zamjenu. Poljak je iznenada stao, bez vidljivog razloga. Međutim, talijanski mediji navode kako je osjetio bol u prsima. Reagirali su liječnici potvrdivši kako Poljak treba zamjenu. Szczesny je izašao hodajući, ali u suzama. Dok je izlazio, prišli su mu Allegri i Bonucci s kojima je razmijenio nekoliko riječi.

Mourinho izgubio u Nizozemskoj

Bayer Leverkusen i Union Saint-Gilloise su odigrali 1-1.

Gosti su poveli u 51. minuti golom Victora Bonifacea, a izjednačio je Florian Wirtz u 80. minuti lijepim golom s ruba kaznenog prostora.

U prvom današnjem susretu Feyenoord je u Rotterdamu pobijedio Romu sa 1-0.

Manje od godinu dana nakon što su se susreli u finalu Konferencijske lige, Feyenoord i Roma ponovno se sastaju, ovoga puta u četvrtfinalu Europske lige.

U finalu Konferencijske lige igranom u Tirani, talijanski sastav je slavio sa 1-0 osvojivši prvi europski trofej. Lider nizozemskog prvenstva je večeras uzvratio identičnim rezultatom. No, ispred nas je i uzvrat u Rimu.

Pogodak odluke zabio je Mats Wieffer u 54. minuti. Roma je u samoj završnici prvog dijela imala jedanaesterac nakon što je Wieffer igrao rukom. Pucao je Lorenzo Pellegrini, no pogodio je stativu. Gosti su okvir gola pogodili i u 63. minuti. Nakon ubačaja iz kornera glavom je pucao Roger Ibanez, no Oussama Idrissi je blokirao loptu koja je završila u okviru gola.

Uzvratni susreti su 20. travnja.

Konferencijska liga: Fiorentina na pragu polufinala

Nogometaši Fiorentine slavili su s čak 4-1 u gostima kod poljskoga Lecha u prvoj utakmici četvrfinala Konferencijske lige.

Talijani su golovima Cabrala, Gonzalesa, Bonaventure i Ikonea došli do velike pobjede koja ih gotovo sigurno vodi u polufinale. Strijelac za Poljake bio je Danc Velde.

Za Lech je cijelu utakmicu odigrao Antonio Milić, dok je za Viole do 85. minute igrao Josip Brekalo.

Anderlecht je s 2-0 svladao u Bruxellesu AZ Alkmaar golovima Panamca Murilla (21) i Ganca Ashimerija (70), dok su Basel i Nica odigrali 2-2. Za Švicarce je dvostruki strijelac bio Amdouni (26pen, 71), a za Francuze Nigerijac Moffi (38, 45+2).

Ranije su nogometaši Genta i West Hama odigrali neriješeno 1-1. West Ham je poveo do kraja prvog poluvremena, kada je u trećoj minuti sudačke nadoknade pogodio Danny Ings. Belgijska momčad je kasnije izjednačila, nakon što je Hugo Capers zabio u 57. minuti.

Uzvrati se igraju za sedam dana.

Europska liga, četvrtfinale, prve utakmice:

Konferencijska liga, četvrtfinale, prve utakmice

