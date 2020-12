Majer dvaput skoro otišao: Već sam bio u Genovi, a i pregovori s Birminghamom su trajali...

Htio sam otići, barem na posudbu. Samo sam htio igrati, rekao je Dinamov veznjak. Sampdoria mu je obećala da će biti projekt kluba, već je debitirao i za A reprezentaciju, no ipak je ostao u Zagrebu. I nije požalio

<p>Istina je, dolazim u Dinamo. Presretan sam, ostvarit će se moj dječački san da nosim plavi dres. <strong>Sampdorijina </strong>ponuda je bila puno veća, ali ja sam odlučio doći u <strong>Dinamo </strong>jer smatram da je to za mene u ovom trenutku bolje. Odigrati još koju sezonu u HNL-u, a onda otići van kao neki naši veliki igrači, otkrio nam je prije nešto više od dvije godine <strong>Lovro Majer</strong> (22).</p><p>Bilo je to dan nakon utakmice protiv Nigerije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. U nedjelju navečer. Lovro je sam javio da ide u Dinamo.</p><p>Šokirao je tih dana sve. Dvije godine u nizu bio je najbolji mladi igrač 1. HNL, čak i najbolji asistent u dresu Lokomotive i već je sve dogovorio s Talijanima.</p><p><strong>Pogledajte video: Dinamovci slave u svlačionici</strong></p><p>- Čak sam bio u Genovi, rekli su mi da ću biti projekt kluba, ali... Volim Zagreb, volim ovaj klub! - priznao je Majer.</p><p>Debitirao je za Dinamo 27. srpnja 2018. u prvom ligaškom kolu protiv Rudeša pa se teško ozlijedio nekoliko dana kasnije, na treningu uoči utakmice kvalifikacija za Ligu prvaka protiv izraelske <strong>Beer Sheve</strong>.</p><p>- Zglob sam zeznuo. Izgubio sam dva mjeseca jer se mislilo da nije ništa ozbiljno, ali sve se pogoršalo, ispalo je da sam izgubio vrijeme. Otišao sam na operaciju u Barcelonu i ta me ozljeda udaljila s terena na nekoliko mjeseci - kazao je Majer.</p><h2>'Htio sam otići negdje na posudbu'</h2><p>Dinamo se u tim trenucima zahuktao, <strong>Nenad Bjelica</strong> ključeve je momčadi predao Daniju Olmu, Mislav Oršić i Bruno Petković uhvatili su reprezentativnu formu, a Dinamo je dogurao do Europske lige, a naposljetku i do čuvenog europskog proljeća.</p><p>Majer se vratio, ali kod Bjelice više nije bio u ozbiljnijim kombinacijama... Sjetit ćete se, upravo je Majera Bjelica ostavio na tribini uoči uzvratne utakmice na Maksimiru protiv Viktorije Plzen. Lovri je to teško palo, bio je utučen.</p><p>Nije puno bolje bilo ni sljedeće sezone. Olmo unatoč brojnim ponudama nije<strong> </strong>otišao u ljeto 2019., a Majer je postao dio Bjeličine momčadi za 1. HNL, s ostalim rezervama. S "velikim dečkima", onima koji su igrali Ligu prvaka, uglavnom je samo trenirao. Na kraju turbulentne prošle sezone, kad je otpušten Bjelica, a nekoliko tjedana kasnije i <strong>Igor Jovićević</strong>, javio se engleski drugoligaš Birmingham, koji je Majeru htio pružiti ruku spasa.</p><p>- Iskreno, htio sam otići, barem na posudbu. Samo sam htio igrati. Daleko su odmaknuli pregovori s Birminghamom. Ali istaknuo sam se na zadnjoj utakmici sezone protiv Varaždina, tu sam zabio i asistirao i tu je trener Zoran Mamić vidio neke stvari. Da mogu pridonijeti Dinamu, zašto sam uopće tu došao - priznao je prije nekoliko dana Majer u <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DGclzEsAQk8&ab_channel=HrvatskaNogometnaTelevizija" target="_blank">HNTV-ovu podcastu Utakmicu po utakmicu</a>.</p><h2>'Prvi put sam si postavio ciljeve'</h2><p>Ne da je Lovro pokazao da može pridonijeti Dinamu, nego je postao glavni igrač "modrih". </p><p>- Nisam nikad razmišljao o tome koliko golova moram postići ili namjestiti. Sve do ove sezone. Uoči ove sezone postavio sam si neke ciljeve. Koje? To bih zadržao za sebe, ali mogu samo reći da sam već sad jako blizu zamišljenih brojki. Mislim da sam, računajući U-21 reprezentaciju, skupio osam golova i devet asistencija ove sezone.</p><p>Provjerili smo, dobro Lovro misli, dobro je to sve pobrojio. U četvrtak je u Europskoj ligi zabio još jedan gol. Lijepo se snašao u petercu <strong>Feyenoorda </strong>i pogodio za 2-0 i tako utabao put pobjedi hrvatskom prvaku. Utabao je put prema još jednom europskom proljeću. Drugom u tri godine.</p><p>Rijetki će se sjetiti da je za A reprezentaciju debitirao još prije tri godine. Odigrao je minutu protiv Meksika na prijateljskoj utakmici u Los Angelesu. Priliku mu je dao <strong>Ante Čačić</strong>. Hrvatska je pobijedila 2-1 pred 60 tisuća ljudi. Majer je tad vjerojatno bio u sedmom nebu i sigurno nije mislio da će mu to do danas ostati jedini nastup za "vatrene". </p><p>Eh, sad... Možda za njega u ovom trenutku nema mjesta u reprezentaciji, ali, ako dobro odradi U-21 Euro u Mađarskoj i Sloveniji...</p><p><strong>Lovro Majer</strong> odigrao je odlično na startu sezone protiv Lokomotive. Bila mu je to ponajbolja utakmica u Dinamu, a prije Cluja u Ligi prvaka ga je nahvalio Zoran Mamić.</p><p>- Lovro je fantastično trenirao ovaj period kratkih priprema. Kod njega je najvažnije da on vrati samopouzdanje, da sam sebi počne više vjerovati, ima kvalitetu, plus sve one ostali stvari koje su u nogometu aerobne i fajterske koje kod njega mogu biti malo bolje, mislim na fajterske, ali aerobne su sjajne. Ne znam znate li taj podatak, ali gledajući aerobne kapacitete Lovro Majer je uvjerljivo najjači u momčadi - rekao nam je tada trener Dinama.</p><p>Lovro je doista izrastao u jednu do najjačih karika Dinama. Gol u Austriji, gol u Nizozemskoj, a morao je i pauzirati zbog korona virusa. Vratio se u sjajnim izdanjima.</p>