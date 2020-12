'Modri' pune blagajnu! Uefa će za eurojesen isplatiti bogatstvo

Dinamo je prošao jedno pretkolo u Ligi prvaka, ali onda je nanizao šest utakmica bez poraza u Europskoj ligi (tri pobjede i tri remija). Uefa će mu zbog toga isplatiti gotovo 10 milijuna eura

<p>Nije izgledalo bajno nakon prva dva kola, dva boda i nijedan postignuti (ali ni primljeni gol), no nakon nove tri utakmice <strong>Dinamo</strong> je osigurao prvo mjesto u skupini K Europske lige i rasterećeno čeka posljednje kolo protiv moskovskog CSKA 10. prosinca.</p><p>Puno važniji datum za hrvatskog prvaka bit će 14. prosinca, kad će se od 13 sati održati ždrijeb šesnaestine finala, gdje će "modri" biti drugi put u tri sezone. I to, dakako, kao nositelji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novo europsko proljeće za Dinamo</strong></p><p>To znači da će im protivnici u utakmicama 18. i 25. veljače biti netko od drugoplasiranih iz skupina Europske lige ili netko od četiri trećeplasirana iz skupina Lige prvaka sa slabijim učinkom.</p><p>A dok čekaju ždrijeb u Nyonu, "modri" bezbrižno mogu podvući crtu na dosadašnju europsku jesen i po pitanju zarade koja nikako nije zanemariva.</p><p>Kroz pretkola <strong>Lige prvaka</strong> (drugo i treće) maksimirski je klub zaradio 860.000 eura, a za pobjedu nad estonskom Florom i plasman u skupine Europske lige dodatnih 2,92 milijuna eura uz dodatna 2,4 milijuna iz posebnog Uefina fonda na temelju desetogodišnjeg koeficijenta u Europi.</p><p>Za "nule" protiv <strong>Feyenoorda</strong> i CSKA Dinamo je zaradio po 190.000 eura, a za dvije pobjede nad Wolfsbergerom i posljednju nad Feyenoordom po 570.000 eura. Ali ni to nije sve.</p><p>Kao siguran prvoplasirani u skupini K hrvatski će prvak od Uefe dobiti dodatnih <strong>milijun eura </strong>te još 500.000 eura za plasman u šesnaestinu finala.</p><p>Dakle, za sve dosad ostvareno u Europi u posljednja četiri mjeseca Dinamo je zaradio <strong>9,77 milijuna eura</strong>, a to još može poboljšati u posljednjem kolu grupne faze i, dakako, u nokaut dijelu. Novac će uvijek dobro doći, a pogotovo u pandemijskoj godini iako, primjerice, nije ni blizu premije samo za plasman u skupine Lige prvaka (15,25 milijuna eura).</p><p>Prolazak u osminu finala donosi još 1,1 milijun eura, četvrtfinale milijun i pol, polufinale 2,4 milijuna, finale 4,5 milijuna, a naslov pobjednika Europske lige još 8,5 milijuna eura.</p>