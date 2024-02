Majer: Ponovit ću isto od prošle godine, Dinamo će biti prvak

Dinamova obrana HNL titule ove sezone ne ide po planu, ali bivši nogometaš 'modrih' i hrvatski reprezentativac Lovro Majer (26) uvjeren je kako će zagrebački klub obraniti prvenstvo.

- Prije svega drago mi je da je HNL takav i da se i Hajduk i Rijeka i Dinamo bore za naslov prvaka i osobno mi je drago zbog toga. Tu su i druge ekipe koje naravno nisu za baciti. Osijek je i dalje opasan iako nije u borbi za naslov, i dalje može napraviti probleme svima i pobijediti svakoga - istaknuo je Majer na početku razgovora za Sport Klub.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Majer je za Dinamo odigrao 100 utakmica i zabio 19 golova uz 25 asistencija. S 'modrima' je osvojio četiri puta prvenstvo Hrvatske i jednom Hrvatski kup. Kao i prošle godine, kada je Hajduk bio u utrci za titulu, Majer nema dvojbi tko će biti prvak...

- Ja bih volio da to bude Dinamo i vjerujem da će biti, bez obzira na to što je sada gusto i teško, smatram da imaju najveću kvalitetu i najveće iskustvo. To sam rekao i prošle godine kad je bilo gusto, evo ponavljam to i ove godine, to je moje mišljenje - rekao je.

Nakon 22 kola, Dinamo ima šest bodova zaostatka za vodećom Rijekom koja ima 47 bodova, ali 'modri' su odigrali utakmicu manje.

I prvak Bundeslige u problemu

Zanimljiva je situacija i u Bundesligi, Majerov Wolfsburg, kojeg vodi Niko Kovač, tek je 12. s 23 boda iz 21 utakmice. Vodeći je Bayer Leverkusen, koji ima pet bodova prednosti u odnosu na Bayern.

Tako bi mogao doći kraj Bayernovoj dominaciji od 11 uzastopnih titula prvaka. Hoće li se nešto slično dogoditi i u HNL-u, gdje je Dinamo osvojio šest uzastopnih titula prvaka?

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ne, ne, to ne - kratko je zaključio Majer.