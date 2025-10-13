Majer za 24sata otkrio koga još očekuje u reprezentaciji: 'Baš dobro igra, HNL ima talenata...'

Na terenu je protiv Gibraltara (3-0) proveo svih 90 minuta, a asistirao je za gol Martina Erlića (27) u šestoj minuti sudačke nadoknade i zaokružio jako dobru utakmicu. Bila bi prava šteta da ju je Lovro Majer (27) završio s promašenom velikom prilikom u prvom poluvremenu i promašenim penalom, prvim u karijeri (ne računajući raspucavanja).

- Dobro se osjećam u dresu reprezentacije, uživao sam u utakmici, naravno da mi je žao penala. To mi je prvi promašeni penal iz igre u karijeri, trebalo je i to doći. No odradio sam dobru utakmicu, dobro sam se osjećao i odradili smo dobar posao - započeo nam je veznjak Wolfsburga.

Nakon problema s ozljedom gležnja početkom godine koja ga je mučila duže vrijeme, Lovro je počeo opet igrati na najvišoj razini, a sad je s 'vatrenima' praktički osigurao plasman na nadolazeće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

- Nije bilo toliko lagano, ali ono, nije bilo ni teško, ha, ha. Sve je to zahvaljujući nama jer smo u svaku utakmicu ušli 100 posto protiv bilo koga smo igrali, dobili smo najbitniju utakmicu protiv Češke i to jako uvjerljivo pa smo i više nego zasluženo jako blizu Svjetskog prvenstva. Nije to još matematički to, skoro pa je, ali imamo još dvije utakmice koje idemo pobijediti - objasnio je Lovro pa se osvrnuo na očekivanja od nadolazećeg velikog natjecanja:

- Nemam očekivanja, tek trebamo otići tamo, odigrati dvije utakmice. To će za nas biti jedno veliko iskustvo i onda ćemo krenuti razmišljati o tome.

Toni Fruk (24), Luka Sučić (23) i Martin Erlić (27) zabili su prve golove u dresu reprezentacije, a Lovro je to napravio još u velikoj pobjedi protiv Malte (7-1) prije četiri godine u kvalifikacijama za SP u Katru. A kad se zabije prvi gol, zna se što slijedi...

- Nisu još počastili, ali morat će. Drago mi je zbog njih, to je predivan osjećaj, sjećam se kad sam ja zabio prvi gol. Uopće biti ovdje u ekipi, igrati za reprezentaciju, zabijati golove, a prvijenac je pogotovo lijepa stvar. Svaka im čast, vjerujem da će biti će još toga.

Izbornik Zlatko Dalić često koristi Marija Pašalića (30), Andreja Kramarića (34), Fruka pa i samog Majera koristi na krilnim pozicijama jer među 'vatrenima' vlada 'nestašica' krila.

- Što se tiče tih krila, možda jedini igrač koji se ističe je Ivan Perišić (36). No, s druge strane možda taj 'manjak' brzine nadoknađujemo kvalitetom, držanjem lopte, stvaramo probleme protivniku igrom kroz sredinu. Ne može biti sve savršeno - jasan je Lovro.

Njegova je priča započela u HNL-u, a trenutačno su u reprezentaciji iz domaće lige samo Fruk i Ivica Ivušić (30), a pitanje je ima li još kandidata za nacionalnu selekciju.

- Ima sigurno. Spominje se Valinčić, gledam svaku utakmicu Dinama i stvarno dobro igra. Talenata uvijek ima, uvijek će u HNL-u biti mladih, dobrih igrača i vjerujem da će ih sve više dolaziti, ali nije na meni da to odlučujem i govorim.

I za kraj, što Lovro Majer želi Lovri Majeru u nastavku sezone?

- Prije svega želim da sam zdrav, stvarno se dobro osjećam i super sam ušao u sezonu. Sve ide po planu, želim zabiti što više golova, namjestiti, asistirati i da budemo što uspješniji u reprezentaciji i klubu - zaključio je Majer.