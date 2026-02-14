Majka i sin ispisali povijest na ZOI: 'Ovo je priča kao iz mašte'

Američka skijašica Sarah Schleper (46) i njezin 18-godišnji sin Lasse Gaxiola upisali su se u povijest zimskih olimpijskih igara nakon što su postali prva majka i sin koji su nastupili na istom olimpijskom izdanju.

Schleper je u četvrtak osvojila 26. mjesto na superveleslomu u Cortini d'Ampezzo, dok je njezin sin u subotu u Bormiju nastupio u veleslalomu zauzevši u prvoj vožnji 56. mjesto. Oboje nastupa pod meksičkom zastavom.

"Teško je vjerovati, ovo je priča kao iz mašte," kazala je. "Za mene je uspjeh što smo oboje ovdje," dodala je.

Sara Schleper se 15 sezona natjecala u Svjetskom kupu pod američkom zastavom nastupivši u 186 utrka. Ostvarila je jednu pobjedu i to 2005. u slalomu u Lenzerheideu. Zanimljivo, u toj utrci je slavila ispred naše Janice Kostelić. Ima još dva druga mjesta i jednu treće, a četiri puta je nastupila na Zimski olimpijskim igrama (1998, 2002, 2006, 2010).

Foto: Lisi Niesner

Karijeru je zaključila u prosincu 2011. godine, a u posljednjoj utrci niz stazu u Lienzu se spustila u tankoj smeđoj ljetnoj haljini, golih ruku i nogu. Na pola staze zaustavila se kako bi podigla svog malog sina Lassea i držala ga u naručju do kraja staze, uz oduševljenje publike.

"Mislim da se moj muž sjetio te ideje. Nije bilo unaprijed planirano, niti išta slično," kazala je jednom.

Nakon što se udala za Meksikanca Federica Gaxiolu u travnju 2014. je stekla meksičko državljanstvo, a u lipnju se vratila iz mirovine kako bi predstavljala Meksiko.

"Nikad nisam mislila da ću se nastaviti natjecati. Ali volim svoj sport, volim svoju zemlju. Presretna sam zbog osjećaja biti Meksikanka," dodala je.

Pod meksičkom zastavom nastupila je na ZOI 2018. i 2022. te sada u Milanu i Cortini, a sve svoje skijaške aktivnosti financira sama.

"Zahvalna sam što mi je tijelo u dobroj formi, nikada u životu nisam mislila da ću nastupiti na sedam ZOI, bilo je to vrlo posebno putovanje," kazala je 46-godišnja Schleper koja je rođena u Glenwood Springsu Coloradu.

Odrasla je u Vailu, gdje je njezin otac imao trgovinu skijaškom opremom.

Svoju ljubav prema "bijelom sportu" prenijela je i na sina, a u subotu su se upisali u povijest, kao prva majka i sin koji su nastupili na istim ZOI.

"Mislim da smo možda u Pekingu već znali da postoji mogućnost da ostvarimo ovaj san," kazala je Schleper.