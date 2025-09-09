Obavijesti

GOSTOVALA NA HTV-U

Majka 'vatrenog' jutro nakon gola: 'Ma ne može se zaspati...'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: HTV/screenshot

Mama Kramarić u emisiji govori o zdravlju, ali slavi sinov gol! Andrej zabio za "vatrene", a kod kuće dugo nisu mogli zaspati

Danica Kramarić, ravnateljica Uprave u Ministarstvu zdravstva, gostovala je u emisiji Dobro jutro, Hrvatska kako bi govorila o javnozdravstvenim temama, no dan nakon što je njezin sin Andrej zabio ključan gol za Hrvatsku, voditelji Doris Pinčić Guberović i Davor Meštrović nisu mogli zaobići nogometne teme. Meštrović je u šali dobacio čestitku:

- Posebno bismo vam željeli čestitati na jučerašnjem golu, zabili ste gol - rekao je na što je ponosna majka sa smiješkom prihvatila kompliment u ime svog sina, jednog od naših najuspješnijih nogometaša.

Na pitanje je li pratila utakmicu protiv Crne Gore, potvrdila je da je obitelj neizostavna podrška s tribina.

- Svakako, kad je utakmica u Zagrebu, uvijek smo na utakmici, a idemo i dalje - otkrila je.

Velika pobjeda 4-0, u kojoj je Andrej zabio drugi gol, slavila se dugo u noć.

- Ne može se zaspati poslije toga, bez obzira jesmo li slavili ili ne, ali eto, prije tri nismo legli - ispričala je kroz smijeh.

Bio je to njegov 36. gol u 108. nastupu za reprezentaciju, čime se opasno približio rekordu Davora Šukera.

Iako je euforija bila velika, Danica Kramarić ističe sinov profesionalizam.

- On je već profesionalac, tako da... Mislim da on to uvijek doživi emotivno, ali isto tako profesionalno, daje svoj doprinos kad god može - objasnila je.

Ta nepokolebljiva podrška obitelji ključna je za Andrejevu karijeru. Dok je otac Josip poznat kao njegov "najveći kritičar" koji mu je nakon dva gola Kanadi u Kataru od emocija jedva uspio poslati poruku ("Zbog tebe sam pustio suzu"), majka Danica uvijek ima istu, majčinsku brigu.

- Kao majka, uvijek gledam da se Andrej ne ozljedi. Ne samo on, da se ne ozljedi nitko od naših dečkiju - izjavila je još 2018., pokazujući brigu za cijelu momčad.

Dok doktorica Kramarić u svom profesionalnom životu neumorno radi na prevenciji i promicanju zdravlja nacije, privatno s jednakom strašću proživljava svaki uspjeh i izazov svog sina. Andrej, uz podršku supruge Mije, sina Viktora i roditelja, nastavlja put prema vrhu.

