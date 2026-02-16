Maksimir korak bliže rušenju: Nakon tri mjeseca odbili žalbu

Nakon gotovo tromjesečne stanke, projekt uklanjanja stadiona Maksimir dobio je zeleno svjetlo. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) odbila je žalbu tvrtke Smagra, čime je potvrdila odabir zajednice ponuditelja EURCO i RESPECT-ING. Postupak je bio blokiran od studenog zbog njihove ponude od svega 22.222 eura, gotovo pet puta niže od procijenjene vrijednosti.

Zagrebačka tvrtka Smagra u žalbi je navela dva ključna prigovora. Tvrdili su da postoji sukob interesa jer EURCO, kao vodeća tvrtka za rušenje, može izraditi projekt koji bi im pogodovao na budućem natječaju za izvođenje samih radova. Također, osporili su i cijenu, nazvavši je "donacijom Gradu Zagrebu" s ciljem osiguravanja znatno unosnijeg posla rušenja, procijenjenog na više od 20 milijuna eura.

DKOM je, međutim, odbacio sve navode kao neosnovane. Pojasnili su kako sukob interesa prema zakonu podrazumijeva nedopuštenu vezu između predstavnika Grada i ponuditelja, što ovdje nije dokazano. Sama činjenica da je tvrtka registrirana i za projektiranje i za izvođenje radova ne predstavlja zakonsku prepreku. Što se tiče neuobičajeno niske cijene, utvrđeno je da je Grad Zagreb postupio po zakonu zatraživši pojašnjenje, koje je odabrani ponuditelj dostavio na zadovoljavajući način. Žalba na bodovanje referenci također je odbačena jer financijska ponuda nosi 80 posto bodova, pa eventualna promjena ne bi utjecala na konačni ishod.

Ovom odlukom otvoren je put za potpisivanje ugovora, nakon čega slavonski konzorcij ima rok od tri mjeseca za izradu cjelovite projektne dokumentacije. Posao je iznimno složen jer se radi o objektu od 50.000 četvornih metara uz jednu od najprometnijih gradskih ulica. Projekt mora detaljno razraditi zaštitu Maksimirske ceste i okolnih zgrada, plan gospodarenja otpadom te sigurno uklanjanje instalacija poput kotlovnica i spremnika plina ispod istočne tribine. Fizičko rušenje ipak neće započeti prije dovršetka stadiona u Kranjčevićevoj ulici, privremenog doma za Dinamo. To bi se trebalo dogoditi krajem godine.