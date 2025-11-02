Maksimirski zapad brani Mišića: 'Komu navijači odgovaraju za prekide? Ostavite se kapetana'

Pobjeda Dinama nad Rijekom od 2-1 trebala je biti razlog za slavlje, no ostala je u sjeni kontroverznog ponašanja kapetana Josipa Mišića. Njegovi postupci tijekom i nakon utakmice ogolili su frustracije i podijelili navijače "modrih", čija se rasprava s tribina prelila na društvene mreže.

Mišićeva nervoza kulminirala je naguravanjem s igračima Rijeke za koje je dobio samo žuti karton iako su mnogi smatrali da je zaslužio isključenje. Pravi potres uslijedio je nakon utakmice. Mišić je prvotno oklijevao otići pozdraviti navijače na sjevernoj tribini, a klupski djelatnici morali su ga praktički moliti da se vrati. Kada se vratio, stajao je po strani, a navodno pljuvanje prema zapadnoj tribini pri odlasku u svlačionicu dodatno je potpalilo vatru.

Na popularnoj stranici Zona Dinamo osvanula je Mišićeva fotografija s porukom "Sram te bilo 'kapetane'". U komentarima su se nizali izljevi bijesa i razočaranja, a mnogi su zatražili oduzimanje kapetanske trake. Pokušaj kluba da sanira štetu objavom Mišićeve pomirljive izjave izazvao je dodatno ogorčenje navijača.

Pogled s druge strane

Ipak, dio navijača ponudio je drugačiju perspektivu, pokušavajući razumjeti kapetanove motive. Na stranici "Dinamo iznad svih", koja predstavlja navijače na zapadnoj tribini i okuplja 34.000 pratitelja na Facebooku, objavili su status koji je ponudio širi kontekst:

"Ima li se pravo kapetan Dinama pitati zašto ti isti navijači zbog svoje unutarnje "stvari" bojkotiraju navijanje tijekom cijele jedne utakmice!? Ima li pravo pomisliti ..pa kako su vaše interne svađe veće od kluba i moram li ja svaku utakmicu dovesti svoju ekipu vama na pozdrav i polaganje računa? Kome navijači odgovaraju za svoje performanse, izvedbe, prekidanja utakmica bakljadom u trenucima kad momčad na tereni ganja rezultat? Jedne " druge" navijače se godinama etiketira kao "pedere" sa zapada!? Godinama nas igrači ne dolaze pozdravit, a dio nas je na sjeveru bio dok još nije grupa ni postojala, kasnije bili dio tog folklora. Mi svoje zadovoljstvo i čast na tribini plaćamo puno, puno više godina i puno skuplje..pa kaj? Dio naših navijača sa zapada barem je jednako redovit na svim tekmama!! Ljudi dolaze sa štakama, s kateterima na tribinu, i nikog to ne jb."

"Pa mi dolazimo na tekmu zbog Dinama i svoje ljubavi za klub i nikakav pozdrav, nikakav loš dan, gubitak živaca i samokontrole nekog igrača to neće promijeniti.. Za kraj dečko je onkološki bolesnik koji je odigrao gotovo sve tekme u zadnjih par sezona za Dinamo i tko zna kaj sve u glavi još prolazi. Pretjerao je jučer u agresiji, zaslužio je hlađenje, ali ovo pljuvanje internet bojne ne...jedino ak ne vrijedi više ona... "i kolcem, i lancem, i bokserom u glavu.. Udari, razvali, za Dinamovu slavu" ili ona vrijedi samo za odabrane. Ostavite se kapetana. Imamo mi većih problema u klubu i na terenu i van terena", dodali su.

Dok jedni u njegovu potezu vide nedopustivu bahatost i nepoštovanje, drugi ga brane kao emotivnu reakciju igrača kojem je istinski stalo. Plavi navijački puk s nestrpljenjem iščekuje četvrtak i novu europsku utakmicu protiv Celte Vigo na Maksimiru. Kako će reagirati Boysi, ali i zapad kad spiker pročita Mišićevo ime?