Maldini i Leonardo dali ostavke nakon samo 16 dana! Dvojac se oprostio od Saveza zbog Pirla

Paolo Maldini i Leonardo napustili su Talijanski nogometni savez svega 16 dana nakon što su preuzeli nove funkcije. Prema pisanju talijanskih medija i ugledno Fabrizija Romana, dvojac je odlučio otići zbog neslaganja unutar Saveza oko izbora novog izbornika reprezentacije. Njihov je odlazak uslijedio nakon što su 11. srpnja službeno imenovani na pozicije koje su trebale donijeti novu organizacijsku strukturu i modernizaciju talijanskog nogometa.

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Novi predsjednik Saveza Giovanni Malagò osmislio je ulogu tehničkog direktora za projekt "Club Italia", čiji je cilj bio povezati sve reprezentativne selekcije, unaprijediti rad s mladim igračima i stvoriti jasniji identitet nacionalne momčadi. Međutim, prvi veliki problemi pojavili su se tijekom potrage za nasljednikom izbornika, nakon što su Carlo Ancelotti i Pep Guardiola odbili ponude.

Kao novo rješenje spominjao se Andrea Pirlo, no njegova kandidatura ubrzo je otpala nakon što se pojavila informacija da je bivši talijanski reprezentativac ambasador ruske kladionice Fonbet. Ta povezanost izazvala je etičke, ali i pravne dvojbe jer talijanski zakoni strogo ograničavaju oglašavanje kockarskih proizvoda.

Situaciju je dodatno zakompliciralo neslaganje oko Pirla, budući da su ga Maldini i Leonardo navodno podržavali, dok je predsjednik Malagò bio protiv njegovog imenovanja. Upravo su zbog tih razlika u stavovima Maldini i Leonardo odlučili podnijeti ostavke. Njihov kratki mandat u Savezu tako završava nakon samo 16 dana, unatoč višemjesečnim pregovorima koji su prethodili njihovu dolasku.