Maldini želi legendu na klupi Italije. Igrali su skupa u Milanu

Tehnički direktor Italije Maldini i njegova desna ruka Leonardo razmišljaju o Andrei Pirlu kao novom izborniku Azzurra.

Dosad su kao glavni kandidati za povratak na izborničku poziciju slovili Antonio Conte i Roberto Mancini, a u nekim se kombinacijama spominjao i Pep Guardiola, piše Gazzetta dello Sport.

Pirlo je trenutačno trener United FC u Dubaiju, a prethodno je stjecao iskustvo na klupi Juventusa, s kojim je 2021. osvojio talijanski kup, turskog Karagumruka te Sampdorije, koju je napustio u kolovozu 2024.