Dosad su kao glavni kandidati za povratak na izborničku poziciju slovili Antonio Conte i Roberto Mancini
ANDREA NA KORMILO
Maldini želi legendu na klupi Italije. Igrali su skupa u Milanu
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Tehnički direktor Italije Maldini i njegova desna ruka Leonardo razmišljaju o Andrei Pirlu kao novom izborniku Azzurra.
Dosad su kao glavni kandidati za povratak na izborničku poziciju slovili Antonio Conte i Roberto Mancini, a u nekim se kombinacijama spominjao i Pep Guardiola, piše Gazzetta dello Sport.
Pirlo je trenutačno trener United FC u Dubaiju, a prethodno je stjecao iskustvo na klupi Juventusa, s kojim je 2021. osvojio talijanski kup, turskog Karagumruka te Sampdorije, koju je napustio u kolovozu 2024.
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