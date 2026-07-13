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ANDREA NA KORMILO

Maldini želi legendu na klupi Italije. Igrali su skupa u Milanu

Piše Filip Sulimanec,
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Maldini želi legendu na klupi Italije. Igrali su skupa u Milanu
Foto: Instagram
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Dosad su kao glavni kandidati za povratak na izborničku poziciju slovili Antonio Conte i Roberto Mancini

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Tehnički direktor Italije Maldini i njegova desna ruka Leonardo razmišljaju o Andrei Pirlu kao novom izborniku Azzurra. 

Dosad su kao glavni kandidati za povratak na izborničku poziciju slovili Antonio Conte i Roberto Mancini, a u nekim se kombinacijama spominjao i Pep Guardiola, piše Gazzetta dello Sport.

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Pirlo je trenutačno trener United FC u Dubaiju, a prethodno je stjecao iskustvo na klupi Juventusa, s kojim je 2021. osvojio talijanski kup, turskog Karagumruka te Sampdorije, koju je napustio u kolovozu 2024.

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