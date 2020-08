A sljede\u0107e - ro\u0111endan! Trideset i osmi. Leti vrijeme...

Zahvaljujem svom timu, obitelji i navijačima i šaljem im ljubav i poštovanje. Velika je čast što sam vam pružio show. Sada se vraćam i čeka me najteži protivnik dosad, oglasio se Stipe nakon pobjede

<p>Samo jedno mi je u mislima. Jedva čekam otići kući, vidjeti i zagrliti svoju kćer. Prvak sam, idem uživati u ostatku ljeta - govorio je <strong>Stipe Miočić </strong>nakon što je i drugi put u trilogiji sredio <strong>Daniela Cormiera.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stipe Miočić je najveći ikad</strong></p><p>I nekoliko sati nakon ranonedjeljne borbe u Las Vegasu po hrvatskom vremenu, odlučene na bodove (146-139) i potvrde da je najveći ikad, Stipi se ostvarila želja: stigao je kući svojoj obitelji i kćerkici <strong>Meelah Claire</strong> kojoj je i posvetio pobjedu.</p><p>- Kakva večer! Zahvaljujem svom timu, obitelji i navijačima i šaljem im ljubav i poštovanje. Velika je čast što sam vam pružio show. Sada se vraćam i čeka me najteži protivnik dosad. Ovo je bilo za tebe, malena - objavio je Stipe na društvenim mrežama.</p><p>A sljedeće - rođendan! Trideset i osmi. Leti vrijeme...</p><p>- Proslavit ću rođendan, za dva dana, 19. kolovoza. I uživati u životu.</p><p>I to kao najveći ikad.</p><p>- Da, mislim da je tako! Ali meni je najvažnije da sam nešto ostavio iza sebe u ovom sportu i da sam pokazao svojoj kćeri kako se mogu za nju brinuti. To je najvažnije. Dobio sam praktički sve borce u mojoj kategoriji, mogu se boriti s bilo kim. Uživam u ovom sportu, ali najprije se želim odmoriti.</p><p>Stipe je nakon rušenja Cormiera, za što je zaradio 790 tisuća dolara, toliko bio umoran da nije želio previše govoriti ni o svom sljedećem protivniku.</p><p>Sljedeća borba i <strong>Francis Ngannou</strong>? Ma ljudi, umoran sam. Ja samo hoću doma! </p><p>Ali zato je malo rječitiji bio Ngannou koji čeka kao napeta puška.</p><p>- Odlična izvedba obojice. Čestitam Stipi na pobjedi. Vidimo se uskoro - napisao je Kamerunac na Twitteru.</p><p><strong>Stipe i </strong><strong>Ngannou</strong> borili su se na UFC-u 220. Miočić je Kameruncu tada pokazao malu školu hrvanja i slavio nakon pet rundi te ostvario povijesnu treću obranu naslova u nizu. Bio je to onaj trenutak kada je odbio <strong>Danu Whitea </strong>i pojas mu je oko struka stavio trener <strong>Marcus Marinelli </strong>za kojeg uvijek govori da mu je drugi otac...</p>