Lova do krova: Miočić za pola sata posla zaradio 5 mil. kuna

Premija s UFC 252 mu je najveća u karijeri. Zaradio je nešto više od 5 milijuna kuna, no dug je i trnovit put bio do pozicije u kojoj je danas. Stipe se vjerojatno najviše od svih prvaka napatio da naplati svoja postignuća

<p><strong>Stipe Miočić </strong>zaradio je 790 tisuća dolara od borbe s <strong>Danielom Cormierom</strong>. U kunama, to je oko 5 milijuna za pola sata posla. Nije loše, jel da?</p><p>No, treba biti realan. Puno je muke, krvi i znoja u tom novcu. Ne kažu borci za bezveze onu čuvenu "krvav je to novac, ali volim što radim." A Stipe se dobrano napatio tijekom karijere da bi stigao do točke gdje je sada. Toliko natezanja s vodstvom UFC-a vjerojatno nije prošao nitko, a u konačnici bila je to još jedna Miočićeva slatka pobjeda.</p><p>Premija s UFC 252 ujedno mu je i najveća u karijeri. U posljednje dvije borbe s Cormierom zaradio je po 750 tisuća dolara kao i ovoga puta u trećoj, no sada je premija od sponzora nešto veća (40 tisuća dolara) pa je i službeno završnim činom mitske trilogije stigao do najveće zarade u karijeri.</p><p>Cormier je za trilogiju sa Stipom zaradio 530 tisuća dolara što je 3,36 milijuna kuna dok je treći najplaćeniji na noćašnjem eventu bio Junior Dos Santos s 320 tisuća dolara (nešto više od 2 milijuna kuna).</p>