Maleni Nole: Igram se noću jer danju treniram pa ne stignem...

Tenis je za mene obaveza, a cilj mi je da postanem prvak, rekao je srpski tenisač Novak Đoković (32).

I ne, nije to rekao nakon osvajanja petog Wimbledona nakon što je u drami pobijedio Rogera Federera s 3-2 u setovima. Rekao je to kad je ima svega sedam godina u gostovanju na RTS-u.

U simpatičnom razgovoru sa svojim vršnjakom razgovarao je u svom životu i karijeri. U ruci su držali one stare, drvene rekete. U očima, ali i izjavama malog Noleta vidjela se odlučnost. Pa bio je predodređen da bude prvak i dio najbolje trojke tenisa svih vremena!

- Najviše volim forhende, bekende i voleje. Njima pobjeđujem protivnike - rekao je maleni Novak pa dodao da se protivnici ne ljute kad ih pobijedi.

Foto: screenshot/

Ipak, sport ponekad iziskuje i neke žrtve...

- Igram se noću, budući da danju imamo treninge, školu, domaću zadaću... Zato se igram noću - rekao je mali Đoković, ali u njegovom glasu nije bilo previše sjete. Tenis je bio njegov život.

Tko je najbolji ikad?

Novak Đoković stigao je do 16 Grand Slama, osvojio je peti Wimbledon i opasno puše za vratom nešto stariji Rogeru Federeru (37) i Rafaelu Nadalu (33). Publika raspravlja o tome tko je najbolji igrač svih vremena.

Federer je već u poznim igračkim godinama, ali tko mu to može i reći kad odigra onakav meč od skoro pet sati. Iza njega je 101 titula, 20 Grand Slamova i tu je neprikosnoven kada je riječ u velikoj trojci svjetskog tenisa. Nadal ima dvije Grand Slam titule manje, ali najviše ih je osvojio na Roland Garrosu. OK, Rafa je kralj zemlje, ali treba mu iskorak i na drugim podlogama. Novak je došao do 16 Grand Slama, godine mu idu u prilog i mogao bi obojicu prestići na vječnoj ljestvici najboljih...

Roger Federer (37, Švicarska)

ATP plasman: 3. mjesto

Osvojene titule: 101

Grand Slam titule: 20

- 6 x Australian Open: 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018

- 1 x French Open: 2009

- 8 x Wimbledon: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017

- 5 x US Open: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Rafael Nadal (33, Španjolska)

ATP plasman: 2. mjesto

Osvojene titule: 81

Grand Slam titule: 18

- 1 x Australian Open: 2009

- 12 x French Open: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019

- 2 x Wimbledon: 2008, 2010

- 3 x US Open: 2010, 2013, 2017

Novak Đoković (32, Srbija)