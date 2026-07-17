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POČINJE BORBA ZA EUROPU

Maleš najavio Europu: Znamo što nas čeka i bit ćemo spremni

Piše Domagoj Vugrinović,
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Maleš najavio Europu: Znamo što nas čeka i bit ćemo spremni
Rijeka: Mate Maleš i Ante Majstorović održali konferenciju za medije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Gledali smo obje ekipe, i Derry City i CSKA Sofiju, znamo dosta o obje ekipe. Protiv Derry Cityja bit će tvrda i borbena utakmica, rekao je pomoćni trener Rijeke Mate Maleš

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Nogometaši Rijeke pobjedom 2-0 protiv slovenskog drugoligaša Jadrana iz Dekana zaključili su pripremni period uoči početka nove sezone. Bila je to generalna provjera momčadi s Rujevice, koja je uoči prvih službenih utakmica pokazala dosta dobrih stvari, ali i ostavila prostor za dodatni rad. Rijeka je tijekom utakmice stvorila niz prilika, a pobjedu su joj donijeli Toni Fruk i Amer Gojak, koji su se upisali u strijelce.

- Pobijedili smo, sve u svemu ima stvari na kojima treba raditi, to ćemo dobro analizirati. Nadam se i vjerujem da ćemo u nadolazećim utakmicama biti maksimalno spremni - rekao je pomoćni trener Rijeke Mate Maleš za službene klupske stranice.

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Za Riječane je četvrtak bio posebno sadržajan jer su, gotovo istodobno s posljednjom pripremnom utakmicom, saznali i prvog europskog protivnika u novoj sezoni. U drugom pretkolu Konferencijske lige Rijeka će igrati protiv Derry Cityja.

Sjevernoirski klub, koji se natječe u nogometnom sustavu Republike Irske, u Konferencijsku ligu stiže nakon ispadanja iz Europske lige. U prvom pretkolu bolji od Derryja bio je CSKA Sofija, koji je prošao s ukupnih 5-3. Maleš je istaknuo da je stručni stožer Rijeke već dobro upoznat s protivnikom.

- Gledali smo obje ekipe, i Derry City i CSKA Sofiju, znamo dosta o obje ekipe. Protiv Derry Cityja bit će tvrda i borbena utakmica, znamo što nas očekuje, vjerujem da ćemo biti spremni i u najboljem mogućem stanju dočekati tu utakmicu - zaključio je Maleš.

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