Hajduku u Europskoj ligi prijete velikani poput Benfice, Rangersa, Bešiktaša i PAOK-a, Dinamo će doznati suparnika ako ispadne od Thuna, a samo je Rijeka nositelj u ždrijebu Konferencijske lige
Poznat kompletan popis! Evo tko prijeti Dinamu, Hajduku, Rijeci i Varaždinu u 3. pretkolu
Hajduk je izbacio Žilinu i osigurao si dodatne dvije utakmice u Europi. Prije nego što odigra prvu utakmicu u dvomeču s Pafosom, prošlosezonskim sudionikom glavne faze Lige prvaka (23. srpnja u Splitu, 30. srpnja na Cipru), u ponedjeljak od 13 sati doznat će potencijalne suparnike u trećem pretkolu Europske, odnosno Konferencijske lige.
Koga može izvući Hajduk?
Splićani u ždrijeb trećeg pretkola ulaze s koeficijentom Ciprana jer je on viši, ali im svejedno ne jamči status nositelja ni u jednom od dva natjecanja pa im prijete neka vrlo jaka, ali s druge strane i prolazna imena. Dakle, u Europskoj ligi Hajduk će, prođe li Pafos, igrati protiv jednoga od sedam sljedećih suparnika (kod parova se gleda pobjednik):
Benfica (Portugal) - Sankt Gallen (Švicarska),
Rangers (Škotska),
Ferencvaros (Mađarska) - Twente (Nizozemska),
Midtjylland (Danska) - Bešiktaš (Turska),
PAOK (Grčka) - Dinamo Kijev (Ukrajina),
Salzburg (Austrija) ili
Qarabag (Azerbajdžan) - CSKA Sofija (Bugarska).
Koga može izvući Dinamo?
U tom će se ždrijebu, ali u dijelu za prvake, naći i Dinamo, koji u utorak kreće u europsku avanturu gostovanjem kod Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka. Zanimljivo, ni "modri" tu nisu nositelji jer se gledao koeficijent slabijeg suparnika, a izgube li od Švicaraca, igrat će protiv poraženoga iz jednog od sljedećih šest parova:
Hapoel Beer Sheva (Izrael) - Vikingur Reykjavik (Island),
Omonia Nicosia (Cipar) - Kairat Almati (Kazahstan),
Crvena zvezda (Srbija) - Larne (Sjeverna Irska),
Lech Poznanj (Poljska) - Aarhus (Danska),
Univesitatea Craiova (Rumunjska) - Levski Sofija (Bugarska) ili
Shamrock Rovers (Irska) - Ararat-Armenia (Armenija).
Koga Dinamo može izvući u trećem pretkolu Lige prvaka? Provjerite OVDJE.
Koga mogu izvući Rijeka i Varaždin?
Sat vremena kasnije, dakle u ponedjeljak od 14 sati, na rasporedu je ždrijeb trećeg pretkola Konferencijske lige u kojem će se nalaziti i par Hajduk - Pafos (poraženi) i Varaždin - Jablonec (pobjednik), i to kao nenositelji, dok će status nositelja imati Rijeka, koja prvo mora izbaciti irski Derry City.
Hajduk (u slučaju poraza) i Varaždin (u slučaju pobjede) tako mogu igrati protiv jednoga od 25 sljedećih parova:
Braga (Portugal) - Železničar Pančevo (Srbija),
Ajax (Nizozemska) - Vojvodina (Srbija),
Kopenhagen (Danska) - Polissja Žitomir (Ukrajina),
Gent (Rumunjska) - LNZ Čerkasi (Ukrajina),
Rapid Beč (Austrija) - FC Santa Coloma (Andora),
Panathinaikos (Grčka) - Paksi (Mađarska),
Ludogorec (Bugarska) - Hapoel Tel Aviv (Izrael),
FCSB (Rumunjska) - Auda (Latvija),
Rakow (Poljska) - Valletta (Malta),
Partizan (Srbija) - UNA Strassen (Luksemburg),
Lugano (Švicarska) - Dukagjini (Kosovo),
AEK Larnaca (Cipar) - Beitar Jerusalem (Izrael),
poraženi Maccabi Tel Aviv (Izrael) - Šerif (Moldavija),
Bašakšehir (Turska) - Inter Turku (Finska),
poraženi PAOK (Grčka) - Dinamo Kijev (Ukrajina),
CFR Cluj (Rumunjska) - Alaškert (Armenija),
poraženi Midtjylland (Danska) - Bešiktaš (Turska),
HJK Helsinki (Finska) - Coleraine (Sjeverna Irska),
poraženi Ferencvaros (Mađarska) - Twente (Nizozemska),
Zrinjski (BiH) - Valur Reykjavik (Island),
RFS Riga (Latvija) - Vestri (Island),
Brann (Norveška) - Universitatea Cluj (Rumunjska),
Žalgiris (Litva) - Dinamo Tbilisi (Gruzija),
Škendija (Sjeverna Makedonija) - Bravo (Slovenija) ili
Noah (Armeinja) - Zimbru (Moldavija).
Rijeka će, pak, u slučaju prolaska Iraca, za protivnika moći dobiti jedan od 24 para koji su nenositelji:
Spartak Trnava (Slovačka) - CSKA 1948 Sofija (Bugarska),
Ballkani (Kosovo) - Bohemians (Irska),
Pjunik (Armenija) - Debrecen (Mađarska),
Austria Beč (Austrija) - Liepaja (Litva),
Katowice (Poljska) - Žilina (Slovačka),
Vaduz (Lihtenštajn) - Atletic d'Escaldes (Andora),
Nordsjaelland (Danska) - GAIS Göteborg (Švedska),
poraženi Hradec Kralove (Češka) - Tromso (Norveška),
Tobol (Kazahstan) - Panevežys (Litva),
Levadia Tallinn (Estonija) - IFK Göteborg (Švedska),
Paide Linnameeskond (Estonija) - Zira (Azerbajdžan),
Apollon Limassol (Cipar) - Dila Gori (Gruzija),
Hibernian (Škotska) - Malisheva (Kosovo),
HB Torshavn (Farski Otoci) - Motherwell (Škotska),
poraženi Benfica (Portugal) - Sankt Gallen (Švicarska),
Sion (Švicarska) - BATE Borisov (Bjelorusija),
Neftči Baku (Azerbajdžan) - Dinamo Minsk (Bjelorusija),
poraženi Qarabag (Azerbajdžan) - CSKA Sofija (Bugarska),
poraženi Anderlecht (Belgija) - Hammarby (Švedska),
DAC Dunajska Streda (Slovačka) - Velež (BiH),
Koper (Slovenija) - NSI Runavik (Farski Otoci),
Aluminij (Slovenija) - Dinamo City (Albanija),
Shelbourne (Irska) - Kalju Nomme (Estonija) ili
Ilves Tampere (Finska) - Stjarnan (Island).
Uefa će na samo jutro ždrijeba skratiti popis mogućih protivnika objavom podskupina nositelja i nenositelja. Utakmice trećeg pretkola Lige prvaka igraju se 4./5. i 11. kolovoza, a Europske i Konferencijske lige 6. i 13. kolovoza.
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