Poznat kompletan popis! Evo tko prijeti Dinamu, Hajduku, Rijeci i Varaždinu u 3. pretkolu

Hajduk je izbacio Žilinu i osigurao si dodatne dvije utakmice u Europi. Prije nego što odigra prvu utakmicu u dvomeču s Pafosom, prošlosezonskim sudionikom glavne faze Lige prvaka (23. srpnja u Splitu, 30. srpnja na Cipru), u ponedjeljak od 13 sati doznat će potencijalne suparnike u trećem pretkolu Europske, odnosno Konferencijske lige.

Koga može izvući Hajduk?

Splićani u ždrijeb trećeg pretkola ulaze s koeficijentom Ciprana jer je on viši, ali im svejedno ne jamči status nositelja ni u jednom od dva natjecanja pa im prijete neka vrlo jaka, ali s druge strane i prolazna imena. Dakle, u Europskoj ligi Hajduk će, prođe li Pafos, igrati protiv jednoga od sedam sljedećih suparnika (kod parova se gleda pobjednik):

Benfica (Portugal) - Sankt Gallen (Švicarska),

Rangers (Škotska),

Ferencvaros (Mađarska) - Twente (Nizozemska),

Midtjylland (Danska) - Bešiktaš (Turska),

PAOK (Grčka) - Dinamo Kijev (Ukrajina),

Salzburg (Austrija) ili

Qarabag (Azerbajdžan) - CSKA Sofija (Bugarska).

Koga može izvući Dinamo?

U tom će se ždrijebu, ali u dijelu za prvake, naći i Dinamo, koji u utorak kreće u europsku avanturu gostovanjem kod Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka. Zanimljivo, ni "modri" tu nisu nositelji jer se gledao koeficijent slabijeg suparnika, a izgube li od Švicaraca, igrat će protiv poraženoga iz jednog od sljedećih šest parova:

Hapoel Beer Sheva (Izrael) - Vikingur Reykjavik (Island),

Omonia Nicosia (Cipar) - Kairat Almati (Kazahstan),

Crvena zvezda (Srbija) - Larne (Sjeverna Irska),

Lech Poznanj (Poljska) - Aarhus (Danska),

Univesitatea Craiova (Rumunjska) - Levski Sofija (Bugarska) ili

Shamrock Rovers (Irska) - Ararat-Armenia (Armenija).

Koga Dinamo može izvući u trećem pretkolu Lige prvaka? Provjerite OVDJE.

Koga mogu izvući Rijeka i Varaždin?

Sat vremena kasnije, dakle u ponedjeljak od 14 sati, na rasporedu je ždrijeb trećeg pretkola Konferencijske lige u kojem će se nalaziti i par Hajduk - Pafos (poraženi) i Varaždin - Jablonec (pobjednik), i to kao nenositelji, dok će status nositelja imati Rijeka, koja prvo mora izbaciti irski Derry City.

Hajduk (u slučaju poraza) i Varaždin (u slučaju pobjede) tako mogu igrati protiv jednoga od 25 sljedećih parova:

Braga (Portugal) - Železničar Pančevo (Srbija),

Ajax (Nizozemska) - Vojvodina (Srbija),

Kopenhagen (Danska) - Polissja Žitomir (Ukrajina),

Gent (Rumunjska) - LNZ Čerkasi (Ukrajina),

Rapid Beč (Austrija) - FC Santa Coloma (Andora),

Panathinaikos (Grčka) - Paksi (Mađarska),

Ludogorec (Bugarska) - Hapoel Tel Aviv (Izrael),

FCSB (Rumunjska) - Auda (Latvija),

Rakow (Poljska) - Valletta (Malta),

Partizan (Srbija) - UNA Strassen (Luksemburg),

Lugano (Švicarska) - Dukagjini (Kosovo),

AEK Larnaca (Cipar) - Beitar Jerusalem (Izrael),

poraženi Maccabi Tel Aviv (Izrael) - Šerif (Moldavija),

Bašakšehir (Turska) - Inter Turku (Finska),

poraženi PAOK (Grčka) - Dinamo Kijev (Ukrajina),

CFR Cluj (Rumunjska) - Alaškert (Armenija),

poraženi Midtjylland (Danska) - Bešiktaš (Turska),

HJK Helsinki (Finska) - Coleraine (Sjeverna Irska),

poraženi Ferencvaros (Mađarska) - Twente (Nizozemska),

Zrinjski (BiH) - Valur Reykjavik (Island),

RFS Riga (Latvija) - Vestri (Island),

Brann (Norveška) - Universitatea Cluj (Rumunjska),

Žalgiris (Litva) - Dinamo Tbilisi (Gruzija),

Škendija (Sjeverna Makedonija) - Bravo (Slovenija) ili

Noah (Armeinja) - Zimbru (Moldavija).

Rijeka će, pak, u slučaju prolaska Iraca, za protivnika moći dobiti jedan od 24 para koji su nenositelji:

Spartak Trnava (Slovačka) - CSKA 1948 Sofija (Bugarska),

Ballkani (Kosovo) - Bohemians (Irska),

Pjunik (Armenija) - Debrecen (Mađarska),

Austria Beč (Austrija) - Liepaja (Litva),

Katowice (Poljska) - Žilina (Slovačka),

Vaduz (Lihtenštajn) - Atletic d'Escaldes (Andora),

Nordsjaelland (Danska) - GAIS Göteborg (Švedska),

poraženi Hradec Kralove (Češka) - Tromso (Norveška),

Tobol (Kazahstan) - Panevežys (Litva),

Levadia Tallinn (Estonija) - IFK Göteborg (Švedska),

Paide Linnameeskond (Estonija) - Zira (Azerbajdžan),

Apollon Limassol (Cipar) - Dila Gori (Gruzija),

Hibernian (Škotska) - Malisheva (Kosovo),

HB Torshavn (Farski Otoci) - Motherwell (Škotska),

poraženi Benfica (Portugal) - Sankt Gallen (Švicarska),

Sion (Švicarska) - BATE Borisov (Bjelorusija),

Neftči Baku (Azerbajdžan) - Dinamo Minsk (Bjelorusija),

poraženi Qarabag (Azerbajdžan) - CSKA Sofija (Bugarska),

poraženi Anderlecht (Belgija) - Hammarby (Švedska),

DAC Dunajska Streda (Slovačka) - Velež (BiH),

Koper (Slovenija) - NSI Runavik (Farski Otoci),

Aluminij (Slovenija) - Dinamo City (Albanija),

Shelbourne (Irska) - Kalju Nomme (Estonija) ili

Ilves Tampere (Finska) - Stjarnan (Island).

Uefa će na samo jutro ždrijeba skratiti popis mogućih protivnika objavom podskupina nositelja i nenositelja. Utakmice trećeg pretkola Lige prvaka igraju se 4./5. i 11. kolovoza, a Europske i Konferencijske lige 6. i 13. kolovoza.