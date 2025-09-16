Obavijesti

PRVI ISTUP PREDSJEDNIKA

Maleš otkrio prve poteze nakon pobjede: 'Novac od kazni ne bi trebao ići savezu, nego djeci...'

Piše Tomislav Gabelić,
Maleš otkrio prve poteze nakon pobjede: 'Novac od kazni ne bi trebao ići savezu, nego djeci...'
Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Najprije ćemo pomesti naše dvorište, formirati Komisije, predložiti naše ljude u Savez. Želimo biti konstruktivni, želimo biti partner i želimo sudjelovati u svemu što nas sljeduje u HNS-u, kazao je Maleš

Novi predsjednik Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije Hrvoje Maleš odmah je po izboru u ponedjeljak prenio dio poruka iz svog programa koji bi trebao biti program na dobrobit svih klubova. Maleš je bio zadovoljan jednoglasnom podrškom praktično svih klubova u županiji te izrazio nadu kako više neće biti igara i igrica koje su okovale rad Saveza uz proteklom razdoblju.

Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš 00:53
Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš | Video: 24sata/Zvonimir Barišin/Pixsell
NAKON NEKOLIKO TJEDANA Bivši trener Hajduka povukao je kandidaturu za šefa splitskog saveza. Maleš bez konkurenta
Bivši trener Hajduka povukao je kandidaturu za šefa splitskog saveza. Maleš bez konkurenta

- Hvala svima koji su došli i podržali naš program. Na prošloj Skupštini dobili smo 177 glasova uz četiri suzdržana, sada je bilo debelo preko 200 glasova za. Dodatno je dobro što je moju kandidaturu podržao i novi Nadzorni odbor Hajduka, tako da smo i tu dobili jači legitimitet da možemo dalje raditi jer je pred nama jako puno posla.

Na čemu se temelji vaš program?

- Uoči predstavljanja ukratko smo prezentirali kandidatima s kojima se nismo sreli ili ja ili moji potpredsjednici program rada kojem će biti naglasak na infrastrukturi, na radu s djecom, na otvaranju Hajduka prema lokalnim klubovima, na pomoći u projektima, na problematici umjetne trave koja sadrži kancerogene elemente... U tom pogledu tražimo u HNS-u partnera i prijatelja da radimo zajedno na tim pitanjima. Predložili smo preinake u ligama mladih, kao i da kazne koje plaćaju klubovi više ne idu u blagajnu HNS-a, nego, kao u Njemačkoj, u fondove. Mi ćemo predložiti da taj novac ide u fond za sufinanciranje djece u domovima, kako bi se i oni mogli baviti sportom. 

Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš
Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Drugi ste Savez po brojnosti, okupljate 10.000 igračica i igrača, a već četiri mjeseca nema aktivnosti zbog blokade rada Saveza. Kako to riješiti?

- Imamo hitno sjednicu Izvršnog odbora i učinit ćemo sve da natjecanja počnu već ovoga vikenda.

Kakav će biti odnos s HNS-om?

- Prva točka koju sam najavio je infrastruktura i zajednička borba za poboljšanje sustava natjecanja djece, poboljšanja po pitanju korištenja umjetne trave... Konkretno, najprije ćemo pomesti naše dvorište, formirati Komisije, predložiti naše ljude u Savez. Želimo biti konstruktivni, želimo biti partner i želimo sudjelovati u svemu što nas sljeduje.

Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš
Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
PONOVNO U NOGOMETU Tko je Hrvoje Maleš? Čovjek koji je uzdrmao nogometne moćnike izvadivši 30.000 eura iz torbe
Tko je Hrvoje Maleš? Čovjek koji je uzdrmao nogometne moćnike izvadivši 30.000 eura iz torbe

Vremena nema, Komisije se u HNS-u formiraju za petnaestak dana...?

- Mi već imamo formirane neke Komisije, uskoro ćemo formirati i ostale, samo čekamo legitimitet Skupštine i njenih tijela i idemo raditi...

Najavili ste promjenu Statuta NSSDŽ?

- Prepustili smo to pravnicima i struci, neka poprave Statut koji se kosi s nekim točkama Pravilnika o radu i omogućava da se zbog nekih nebitnih, proceduralnih detalja dogodi situacija da 10.000 djece ne mogu mjesecima igrati nogomet. To želimo zaustaviti i mijenjati. 

Kazali ste da ste došli na ovu funkciju zbog interesa nogometa, ne zbog osobnih interesa?

- Da, želio sam ukazati na problematiku s kojom se djeca susreću, dobio sam i od Ministarstva turizma i sporta, zastupnika u našoj županiji kao i jedne zastupnice u europskom parlamentu podršku, moram naglasiti i od glavnog tajnika HOO-a koji mi je dao za pravo da djelujemo na poboljšanju uvjeta za našu djecu. 

Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš
Split: Sjednica Županijskog Nogometnog Saveza na kojoj je izabran novi predsjednik Hrvoje Maleš | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koja je poruka onima koji su opstrukcijama blokirali rad Saveza?

- Ta opstrukcija opada, minorizirana je... Idemo raditi, pokazat ćemo da želimo biti jednaki prema svima, a pravnici neka dalje rade svoj dio posla. 

Ako se događa da par ljudi zbog sitnih proceduralnih razloga, poput adrese održavanja Skupštine, mogu opstruirati rad Saveza i blokirati mjesecima nastupe 10.000 sportaša i izbore za predstavnike u HNS-u, treba li onda mijenjati i te propise?

- To je pitanje pravosuđa. Zakoni o udrugama su takvi kakvi jesu, mi nismo udruga proizvođača suvenira, mi skrbimo o 10.000 djece, natjecatelja, ali ne možemo mijenjati propise, to mogu i moraju napraviti pravnici uz pomoć krovne kuće hrvatskog nogometa HNS-a. 

Foto: HNK Hajduk

Vjerujete li da je ovo kraj smicalicama, igrama i igricama, da ćete konačno dobiti legitimitet i nastaviti raditi posao za koji ste izabrani?

- Ja sam tu na dispoziciji svima, najprije Hajduku koji me nominirao, a nakon toga i svima ostalima, pogotovo po pitanju infrastrukture. Hvala svima na jednoglasnoj podršci, to me obvezuje. Kandidat sam Hajduka ali nisam prihvatio funkciju da bih štitio interese samo Hajduka, nego svih klubova u županiji. Pokrenuli smo neke stvari u kojima se Hajduk otvorio drugima. Prije kandidature razgovarao sam s predsjednikom Ivanom Bilićem i predložio sam mijenjanje nekih stvari. Ako primjerice neki klub razvija dijete do 11. godine i Hajduk ga uzme, taj klub nema od toga ništa. Moj prijedlog je da u slučaju transfera tog igrača 1 posto ide klubu koji ga je razvijao i 0,5 posto Savezu. Zamislite da je od Prpićevih četiri milijuna eura odštete neki klub dobio 40.000 eura, koliko bi im to značilo. Nekad su djeca započinjala trenirati nogomet s 11-12 godina i naknada za razvoj je imala smisla, ali sada počinju puno ranije, s četiri godine, i treba na neki način obeštetiti i nagraditi klubove koji su s njima radili. Trebamo podršku Hajduka i u tom smislu, kao i u projektima povlačenja novca iz EU fondova. 

Za kraj, što očekujete u subotu u derbiju?

- Pobjedu. Hajdukovu, naravno...

