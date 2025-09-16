Maleš otkrio prve poteze nakon pobjede: 'Novac od kazni ne bi trebao ići savezu, nego djeci...'

Novi predsjednik Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije Hrvoje Maleš odmah je po izboru u ponedjeljak prenio dio poruka iz svog programa koji bi trebao biti program na dobrobit svih klubova. Maleš je bio zadovoljan jednoglasnom podrškom praktično svih klubova u županiji te izrazio nadu kako više neće biti igara i igrica koje su okovale rad Saveza uz proteklom razdoblju.

- Hvala svima koji su došli i podržali naš program. Na prošloj Skupštini dobili smo 177 glasova uz četiri suzdržana, sada je bilo debelo preko 200 glasova za. Dodatno je dobro što je moju kandidaturu podržao i novi Nadzorni odbor Hajduka, tako da smo i tu dobili jači legitimitet da možemo dalje raditi jer je pred nama jako puno posla.

Na čemu se temelji vaš program?

- Uoči predstavljanja ukratko smo prezentirali kandidatima s kojima se nismo sreli ili ja ili moji potpredsjednici program rada kojem će biti naglasak na infrastrukturi, na radu s djecom, na otvaranju Hajduka prema lokalnim klubovima, na pomoći u projektima, na problematici umjetne trave koja sadrži kancerogene elemente... U tom pogledu tražimo u HNS-u partnera i prijatelja da radimo zajedno na tim pitanjima. Predložili smo preinake u ligama mladih, kao i da kazne koje plaćaju klubovi više ne idu u blagajnu HNS-a, nego, kao u Njemačkoj, u fondove. Mi ćemo predložiti da taj novac ide u fond za sufinanciranje djece u domovima, kako bi se i oni mogli baviti sportom.

Drugi ste Savez po brojnosti, okupljate 10.000 igračica i igrača, a već četiri mjeseca nema aktivnosti zbog blokade rada Saveza. Kako to riješiti?

- Imamo hitno sjednicu Izvršnog odbora i učinit ćemo sve da natjecanja počnu već ovoga vikenda.

Kakav će biti odnos s HNS-om?

- Prva točka koju sam najavio je infrastruktura i zajednička borba za poboljšanje sustava natjecanja djece, poboljšanja po pitanju korištenja umjetne trave... Konkretno, najprije ćemo pomesti naše dvorište, formirati Komisije, predložiti naše ljude u Savez. Želimo biti konstruktivni, želimo biti partner i želimo sudjelovati u svemu što nas sljeduje.

Vremena nema, Komisije se u HNS-u formiraju za petnaestak dana...?

- Mi već imamo formirane neke Komisije, uskoro ćemo formirati i ostale, samo čekamo legitimitet Skupštine i njenih tijela i idemo raditi...

Najavili ste promjenu Statuta NSSDŽ?

- Prepustili smo to pravnicima i struci, neka poprave Statut koji se kosi s nekim točkama Pravilnika o radu i omogućava da se zbog nekih nebitnih, proceduralnih detalja dogodi situacija da 10.000 djece ne mogu mjesecima igrati nogomet. To želimo zaustaviti i mijenjati.

Kazali ste da ste došli na ovu funkciju zbog interesa nogometa, ne zbog osobnih interesa?

- Da, želio sam ukazati na problematiku s kojom se djeca susreću, dobio sam i od Ministarstva turizma i sporta, zastupnika u našoj županiji kao i jedne zastupnice u europskom parlamentu podršku, moram naglasiti i od glavnog tajnika HOO-a koji mi je dao za pravo da djelujemo na poboljšanju uvjeta za našu djecu.

Koja je poruka onima koji su opstrukcijama blokirali rad Saveza?

- Ta opstrukcija opada, minorizirana je... Idemo raditi, pokazat ćemo da želimo biti jednaki prema svima, a pravnici neka dalje rade svoj dio posla.

Ako se događa da par ljudi zbog sitnih proceduralnih razloga, poput adrese održavanja Skupštine, mogu opstruirati rad Saveza i blokirati mjesecima nastupe 10.000 sportaša i izbore za predstavnike u HNS-u, treba li onda mijenjati i te propise?

- To je pitanje pravosuđa. Zakoni o udrugama su takvi kakvi jesu, mi nismo udruga proizvođača suvenira, mi skrbimo o 10.000 djece, natjecatelja, ali ne možemo mijenjati propise, to mogu i moraju napraviti pravnici uz pomoć krovne kuće hrvatskog nogometa HNS-a.

Vjerujete li da je ovo kraj smicalicama, igrama i igricama, da ćete konačno dobiti legitimitet i nastaviti raditi posao za koji ste izabrani?

- Ja sam tu na dispoziciji svima, najprije Hajduku koji me nominirao, a nakon toga i svima ostalima, pogotovo po pitanju infrastrukture. Hvala svima na jednoglasnoj podršci, to me obvezuje. Kandidat sam Hajduka ali nisam prihvatio funkciju da bih štitio interese samo Hajduka, nego svih klubova u županiji. Pokrenuli smo neke stvari u kojima se Hajduk otvorio drugima. Prije kandidature razgovarao sam s predsjednikom Ivanom Bilićem i predložio sam mijenjanje nekih stvari. Ako primjerice neki klub razvija dijete do 11. godine i Hajduk ga uzme, taj klub nema od toga ništa. Moj prijedlog je da u slučaju transfera tog igrača 1 posto ide klubu koji ga je razvijao i 0,5 posto Savezu. Zamislite da je od Prpićevih četiri milijuna eura odštete neki klub dobio 40.000 eura, koliko bi im to značilo. Nekad su djeca započinjala trenirati nogomet s 11-12 godina i naknada za razvoj je imala smisla, ali sada počinju puno ranije, s četiri godine, i treba na neki način obeštetiti i nagraditi klubove koji su s njima radili. Trebamo podršku Hajduka i u tom smislu, kao i u projektima povlačenja novca iz EU fondova.

Za kraj, što očekujete u subotu u derbiju?

- Pobjedu. Hajdukovu, naravno...