Za sve ovo što tvrdim posjedujem materijalnu dokumentaciju kao dokaz iz koje se potvrđuje nezakonitost i nevaljanost ovog izbornog procesa, tvrdi Ivan Pudar
Bivši trener Hajduka povukao je kandidaturu za šefa splitskog saveza. Maleš bez konkurenta
Ivan Pudar, bivši trener i igrač Hajduka, prije nekoliko je tjedana najavio svoju kandidaturu za predsjednika nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije. Tada je Pudar opravdao svoju kandidaturu izjavom da mu je "prišao veliki broj ljudi koji se pita zašto ne kandidira", pa je, eto, to i napravio.
Ipak, svoju kandidaturu brzo je povukao, a u priopćenju za javnost obrazložio je kako od izbora odustaje zato što se, smatra, nalazi u neravnopravnom položaju u odnosu na druge kandidate, odnosno Hrvoja Maleša, koji je Hajdukov izbor za tu funkciju.
Pudarovu poruku objavljujemo u cijelosti.
"Želim Vas obavijestiti da zbog nepravilnosti u izbornom procesu odustajem od kandidature za predsjednika saveza s obzirom da sam stavljen u neravnopravan položaj u odnosu na druge kandidate a razlozi tome su:
- Izdavanje i predaje pisanih obrazaca za kandidaturu Hrvoju Malešu ranije u neradno vrijeme saveza tj. za vikend kada savez niti ne radi (16. kolovoza 2025..), a svi kandidati trebaju biti ravnopravni i biti im izdani te predani obrasci istodobno,
- Organiziranje potpisivanja podrški Hrvoju Malešu na dan utakmice HNK Hajduk - NK Slaven Belupo (17. kolovoz 2025.) u prostorijama HNK Hajduk gdje su pozvana većina klubova kako bi se osiguralo potpisivanje podrški Hrvoju Malešu taj dan
- Meni se od tajništva saveza daju obrasci za podršku kandidature tek 18. kolovoza 2025.. a čime sam doveden u neravnopravan položaj jer je kandidat Maleš dan ranije već skupljao potpise za svoju kandidaturu.
- Nakon mog saznanja da je trebala biti održana još jedna skupština za 13. rujna .2025. pored ove od 15. rujna .2025. definitivno sam odlučio da ne želim sudjelovati u utrci za predsjednika i da odustanem od svoje kandidature.
Za sve ovo što tvrdim posjedujem materijalnu dokumentaciju kao dokaz iz koje se potvrđuje nezakonitost i nevaljanost ovog izbornog procesa," napisao je Ivan Pudar.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+