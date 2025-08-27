Obavijesti

Sport

Komentari 3
NAKON NEKOLIKO TJEDANA

Bivši trener Hajduka povukao je kandidaturu za šefa splitskog saveza. Maleš bez konkurenta

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Bivši trener Hajduka povukao je kandidaturu za šefa splitskog saveza. Maleš bez konkurenta
2
ARHIVA - Šibenik i Dinamo odigrali utakmicu na Šubićevcu, 4.11.2006. | Foto: Sandra Krunic/PIXSELL

Za sve ovo što tvrdim posjedujem materijalnu dokumentaciju kao dokaz iz koje se potvrđuje nezakonitost i nevaljanost ovog izbornog procesa, tvrdi Ivan Pudar

Ivan Pudar, bivši trener i igrač Hajduka, prije nekoliko je tjedana najavio svoju kandidaturu za predsjednika nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije. Tada je Pudar opravdao svoju kandidaturu izjavom da mu je "prišao veliki broj ljudi koji se pita zašto ne kandidira", pa je, eto, to i napravio.

Ipak, svoju kandidaturu brzo je povukao, a u priopćenju za javnost obrazložio je kako od izbora odustaje zato što se, smatra, nalazi u neravnopravnom položaju u odnosu na druge kandidate, odnosno Hrvoja Maleša, koji je Hajdukov izbor za tu funkciju.

ARHIVA - Šibenik i Dinamo odigrali utakmicu na Šubićevcu, 4.11.2006.
ARHIVA - Šibenik i Dinamo odigrali utakmicu na Šubićevcu, 4.11.2006. | Foto: Sandra Krunic/PIXSELL

Pudarovu poruku objavljujemo u cijelosti.

U IŠČEKIVANJU IZBORA Hrvoje Maleš dobio podršku 70 klubova. Neće imati protivnika?
Hrvoje Maleš dobio podršku 70 klubova. Neće imati protivnika?
DRUGI NISU OPCIJA Ivan Bilić: Maleš je jedini kojeg će Hajduk podržati u izboru za predsjednika splitskog saveza...
Ivan Bilić: Maleš je jedini kojeg će Hajduk podržati u izboru za predsjednika splitskog saveza...

"Želim Vas obavijestiti da zbog nepravilnosti u izbornom procesu odustajem od kandidature za predsjednika saveza s obzirom da sam stavljen u neravnopravan položaj u odnosu na druge kandidate a razlozi tome su:

  •  Izdavanje i predaje pisanih obrazaca za kandidaturu Hrvoju Malešu ranije u neradno vrijeme saveza tj. za vikend kada savez niti ne radi (16. kolovoza 2025..), a svi kandidati trebaju biti ravnopravni i biti im izdani te predani obrasci istodobno,
  • Organiziranje potpisivanja podrški Hrvoju Malešu na dan utakmice HNK Hajduk - NK Slaven Belupo (17. kolovoz 2025.) u prostorijama HNK Hajduk gdje su pozvana većina klubova kako bi se osiguralo potpisivanje podrški Hrvoju Malešu taj dan
  • Meni se od tajništva saveza daju obrasci za podršku kandidature tek 18. kolovoza 2025.. a čime sam doveden u neravnopravan položaj jer je kandidat Maleš dan ranije već skupljao potpise za svoju kandidaturu.
  • Nakon mog saznanja da je trebala biti održana još jedna skupština za 13. rujna .2025. pored ove od 15. rujna .2025. definitivno sam odlučio da ne želim sudjelovati u utrci za predsjednika i da odustanem od svoje kandidature.
ARHIVA - Šibenik i Dinamo odigrali utakmicu na Šubićevcu, 4.11.2006.
ARHIVA - Šibenik i Dinamo odigrali utakmicu na Šubićevcu, 4.11.2006. | Foto: Sandra Krunic/PIXSELL

Za sve ovo što tvrdim posjedujem materijalnu dokumentaciju kao dokaz iz koje se potvrđuje nezakonitost i nevaljanost ovog izbornog procesa," napisao je Ivan Pudar.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO HNL transferi: Bivši igrač Chelseaja vratio se u drugu ligu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Bivši igrač Chelseaja vratio se u drugu ligu

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Strani transferi: Zvijezda Uniteda opet ide u Španjolsku, bivši hajdukovac u drugu ligu
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Zvijezda Uniteda opet ide u Španjolsku, bivši hajdukovac u drugu ligu

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025