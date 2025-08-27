Bivši trener Hajduka povukao je kandidaturu za šefa splitskog saveza. Maleš bez konkurenta

Ivan Pudar, bivši trener i igrač Hajduka, prije nekoliko je tjedana najavio svoju kandidaturu za predsjednika nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije. Tada je Pudar opravdao svoju kandidaturu izjavom da mu je "prišao veliki broj ljudi koji se pita zašto ne kandidira", pa je, eto, to i napravio.

Ipak, svoju kandidaturu brzo je povukao, a u priopćenju za javnost obrazložio je kako od izbora odustaje zato što se, smatra, nalazi u neravnopravnom položaju u odnosu na druge kandidate, odnosno Hrvoja Maleša, koji je Hajdukov izbor za tu funkciju.

Pudarovu poruku objavljujemo u cijelosti.

"Želim Vas obavijestiti da zbog nepravilnosti u izbornom procesu odustajem od kandidature za predsjednika saveza s obzirom da sam stavljen u neravnopravan položaj u odnosu na druge kandidate a razlozi tome su:

Izdavanje i predaje pisanih obrazaca za kandidaturu Hrvoju Malešu ranije u neradno vrijeme saveza tj. za vikend kada savez niti ne radi (16. kolovoza 2025..), a svi kandidati trebaju biti ravnopravni i biti im izdani te predani obrasci istodobno,

Organiziranje potpisivanja podrški Hrvoju Malešu na dan utakmice HNK Hajduk - NK Slaven Belupo (17. kolovoz 2025.) u prostorijama HNK Hajduk gdje su pozvana većina klubova kako bi se osiguralo potpisivanje podrški Hrvoju Malešu taj dan

Meni se od tajništva saveza daju obrasci za podršku kandidature tek 18. kolovoza 2025.. a čime sam doveden u neravnopravan položaj jer je kandidat Maleš dan ranije već skupljao potpise za svoju kandidaturu.

Nakon mog saznanja da je trebala biti održana još jedna skupština za 13. rujna .2025. pored ove od 15. rujna .2025. definitivno sam odlučio da ne želim sudjelovati u utrci za predsjednika i da odustanem od svoje kandidature.

Za sve ovo što tvrdim posjedujem materijalnu dokumentaciju kao dokaz iz koje se potvrđuje nezakonitost i nevaljanost ovog izbornog procesa," napisao je Ivan Pudar.