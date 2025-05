Tko je Hrvoje Maleš? Čovjek koji je uzdrmao nogometne moćnike izvadivši 30.000 eura iz torbe

Hrvoje Maleš, ime koje je krajem 2011. godine odjeknulo hrvatskim nogometom kao simbol borbe protiv korupcije, ponovno se vraća u žižu sportske javnosti. Nakon što je kao predsjednik Hajduka hrabro razotkrio korupcijsku aferu "pošteno suđenje", platio visoku cijenu izolacijom i odlaskom iz nogometa, Maleš je više od desetljeća kasnije prihvatio kandidaturu za čelnu poziciju u županijskom nogometnom savezu.

Rođen 29. siječnja 1979. godine u Splitu, s obiteljskim korijenima u Mirlović Zagori u šibenskom zaleđu, Hrvoje Maleš je magistar ekonomije. Prije i nakon svog turbulentnog mandata na čelu Hajduka gradio je karijeru u bankarskom sektoru, radeći u Splitskoj banci, Banci Popolare, Hrvatskoj poštanskoj banci kao direktor poslovanja s jedinicama lokalne uprave i samouprave, te kasnije u Adris grupi, odnosno Croatia osiguranju, kao jedan od glavnih menadžera za područje Dalmacije. Zanimljivo je da je nekoliko mjeseci proveo i u Irskoj kao "coffee maker" kako bi usavršio engleski jezik.

Split: Poznati na utakmici Europske lige, Hajduk - Inter | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Njegova strast prema sportu nije bila samo deklarativna. Igrao je nogomet do 23. godine u nižerazrednim klubovima poput Vala, Zagore i Splita, a i danas igra mali nogomet. Bio je svestrani sportaš, prvak na sportskim igrama hrvatskih banaka u krosu te osvajač medalja u nogometu i odbojci. Hobiji su mu skijanje, koje je zavolio od malih nogu, i ronjenje. Ljubav prema zemlji usadio mu je otac, pa Maleš i sam uzgaja vinovu lozu i masline, proizvodeći vlastito vino.

Afera "Pošteno suđenje": Hrabrost koja je (skupo) koštala

U svibnju 2011. godine, Maleš je preuzeo prestižnu, ali i zahtjevnu funkciju predsjednika Hajduka, naglašavajući svoju osjetljivost na nepravdu. Nije dugo trebalo da se njegove riječi stave na kušnju. Suočen s tvrdnjama tadašnjeg moćnika sudačke organizacije Željka Širića da "Hajduk duguje sucima 95.000 eura za neka prošla suđenja", Maleš nije pristao na ucjenu. Odlučio je djelovati i obratio se USKOK-u, postavši njihov pouzdanik u akciji razotkrivanja korupcije.

Vrhunac se dogodio 8. prosinca 2011. U garaži zagrebačkog hotela Antunović, Hrvoje Maleš je predao Željku Širiću i Stjepanu Djedoviću, tada čelnim ljudima sudačke organizacije, 30.000 eura u označenim novčanicama kao mito za "pošteno suđenje" Hajduku. Uslijedila su uhićenja koja su potresla hrvatski nogomet i na trenutak probudila nadu u korjenite promjene i čišćenje "močvare", kako ju je kasnije nazivao tadašnji ministar sporta Željko Jovanović.

Zagreb: Hrvoje Maleš dolazi u hotel Westin | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Cijena istine: Izolacija i nepravda umjesto priznanja

Umjesto da bude heroj, Maleš je platio visoku cijenu hrabrosti.

- Ne kajem se, ni najmanje. I kad bih trebao, bez obzira na sve rizike još jednom bih napravio isto, prokazao ucjenjivače i kriminalce - izjavio je Maleš 2012. godine, unatoč činjenici da je mjesecima živio pod danonoćnom diskretnom policijskom zaštitom zbog prijetnji i straha od osvete nogometnog podzemlja, te je navodno čak razmišljao o selidbi u Švicarsku.

Institucionalna podrška je gotovo u potpunosti izostala. Dok je Željko Širić, unatoč tome što je snimljen kako uzima mito, dugo vremena bio slobodan čovjek, redovit gost na nogometnim utakmicama, pa čak i viđen u svečanoj loži u društvu tadašnjeg predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Davora Šukera, te je čak upisao poslijediplomski studij sportskog prava u Splitu, Maleš se našao u izolaciji.

Iz Hajduka je otišao "konsenzusom politike" jer, paralelno s borbom za pravdu, nije uspio sanirati posljedice dugogodišnjeg lošeg upravljanja klubom, a navodno je odlazak bio i uvjet za dobivanje spasonosnog kredita za klub. U civilnom sektoru nije dobio zasluženo priznanje, neki smatraju i zbog mladenačke epizode s ustaškom kapom.

Foto: Privatni album

Deseci nogometnih sudaca za koje je Širić navodno uzeo novac "kako bi imali nešto za Božić" dvije godine kasnije i dalje su nesmetano dijelili pravdu na terenima. U HNS-u dugo nije bilo znakova suštinskih promjena. Zdravko Mamić, unatoč ranijim tvrdnjama da je Hajduk u vrijeme Igora Štimca i Fredija Fiorentinija "kupio suce i namjestio prvenstvo", nikada nije bio ozbiljnije ispitan. Štimac i Fiorentini su na sudu izjavili da nemaju pojma ni o kakvom mitu.

Politički vrh, od tadašnjeg premijera Zorana Milanovića, preko Tomislava Karamarka do predsjednika Ive Josipovića koji je o "maloj mafiji" promrmljao tek jednom i to daleko od Hrvatske, pokazivao je malo stvarne volje za rješavanjem problema. Policija je snage usmjeravala na navijačke izgrede. Željko Širić je na kraju ipak osuđen na četiri godine zatvora i 12 godina izgona iz nogometa, no gorak okus Malešove žrtve je ostao.

Godine izvan nogometa i neočekivani povratak na scenu

Nakon bolnog odlaska iz Hajduka, Hrvoje Maleš se povukao iz svih nogometnih funkcija. Posvetio se profesionalnoj karijeri u bankarskom i osiguravajućem sektoru te obiteljskom životu. Hajduk je pratio isključivo s tribina, kao navijač, suzdržavajući se od komentara kako bi sačuvao mir za sebe i obitelj.

Više od desetljeća kasnije, početkom 2025., stigla je vijest o njegovom mogućem povratku u nogometne strukture. Aktualni predsjednik Hajduka, Ivan Bilić, nakon duljeg nagovaranja, predložio ga je kao Hajdukovog kandidata za predsjednika Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije (NSŽSD). Izborna skupština na kojoj će biti izabrano novo vodstvo županijskog saveza zakazana je za kraj svibnja 2025. godine u Splitu.

Zadar: Poznati s tribina pratili polufinale Davis cupa | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Zahvaljujem Hajduku na ukazanom povjerenju. Vjerujem da Županijski savez može i mora biti institucija koja će biti podrška svim klubovima, s posebnim fokusom na razvoju infrastrukture i mladih nogometaša. Očekujem da će klubovi podržati moju kandidaturu uz jasnu viziju uključivog, odgovornog i razvojnog Saveza koji će biti oslonac i potpora svim klubovima u našoj županiji - izjavio je Maleš povodom kandidature, predvodeći listu od 17 kandidata.

Za Hajduk, angažmanom Maleša klub želi poslati snažnu poruku i ostvariti jači utjecaj unutar nogometnih struktura, počevši od županijske razine, gurajući u prvi plan čovjeka koji je jednom već pokušao unijeti promjene. Povratak Hrvoja Maleša na nogometnu scenu, makar i na regionalnoj razini, neizbježno budi sjećanja na jedan od najhrabrijih, ali i najusamljenijih individualnih činova u novijoj povijesti hrvatskog sporta.