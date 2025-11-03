Mali 'vatreni' otvaraju SP protiv Senegala. Prijenos je besplatan

Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija u Katru će igrati Svjetsko prvenstvo koje se održava od 3. studenog do 27. studenog, a mali 'vatreni' nalaze se u skupini C sa Senegalom, Kostarikom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Na popisu se nalaze 21 igrača koje je izbornik Marijan Budimir pozvao, a njih šestorica nalaze se na pretpozivu.

Nakon što su odradili treninge u Osijeku i doputovali u Dohu, mlade 'vatrene' očekuje prva utakmica u ponedjeljak 3. studenog u 14 sati protiv Senegala. Među najboljim reprezentativcima je Tino Kusanović.

- To je nešto veliko za nas da idemo na Svjetsko prvenstvo. Prije 10 godina je hrvatska U-17 reprezentacija sudjelovala i baš zato je ovo veliko za nas. Očekujemo da prođemo grupu i da idemo dalje do finala - rekao je Kusanović uoči utakmice.

- Prva utakmica će nam biti sigurno najzahtjevnija. Međutim, mi ćemo se maksimalno pripremiti, imamo apsolutno povjerenje u igrače i u dobru pripremu. Ako budemo ponovili one igre koje smo prezentirali u ovom pripremnom periodu, bit će to dobro - izjavio je izbornik reprezentacije Marijan Budimir.

- Analizirali smo Senegal i dobro smo se pripremili, imali smo pet dobrih treninga. Senegal je favorit u toj utakmici zbog prijašnjih Svjetskih prvenstava. Mislim da ako ćemo biti na 100 posto da će sve biti u redu. Atmosfera je dobra, bitno je da nitko nije ozlijeđen, dati ćemo sutra sve od sebe i ako treba poginut ćemo jedan za drugog. Tko netko neće moći igrati, svi igrači s klupe su spremni i to je najbitnije. Uvjeti su odlični, možda mi nismo naviknuti na takve uvjete u Hrvatskoj, ali smo se privikli u ovih pet dana - rekao je Karlo Pajsar.

Nakon Senegala, Hrvatsku čekaju utakmice protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata (6. studenog u 16.15 sati) i Kostarike (9. studenog u 15.45 sati)

- Još se privikavamo na vrućinu, na brzinu terena i lopti, ali kako će biti njima, tako će biti i nama. Što se tiče Senegala, jako su dobri i individualno te su jedan od favorita cijelog turnira. Međutim, mi smo isto kvalitetni i ako ponovimo igre iz pripremnih turnira bit će to dobro. Najbitnije da igrači budu koncentrirani na izvedbu, da uživaju u igri i ovakvom natjecanju. Mi smo svi ponosni što predstavljamo Hrvatsku. Što se zdravstvenog stanja tiče, svi su dobro, svi su nestrpljivi. Prva utakmica je najteža i idemo utakmicu po utakmicu. - zaključio je izbornik.

Prijenos utakmice je na kanalu MAXSport 1 i na besplatnoj platformi FIFA+ OVDJE.