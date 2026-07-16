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Foto: HNK Hajduk
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Malo je nedostajalo da vidimo reprizu horor poraza Hajduka, ali duhovi su ipak ostali u boci

Piše Tomislav Gabelić,

Hajduk je poražen u Žilini 2-1, ali su s ukupno 3-2 prošli u drugo kolo kvalifikacija za Europsku ligu, u kojoj ih čeka ciparski Pafos. Hajduk je u utakmicu krenuo dobro i poveo, ali su na kraju strepili do zadnje minute...

Hajduk je u uzvratnom dvoboju u Slovačkoj poražen od Žiline 2-1, ali su osigurali prolaz u nastavak kvalifikacija za Europsku ligu, u sklopu kojih u idući četvrtak na Poljudu dočekuju ciparski Pafos. Momčad Gonzala Garcije riješila je pitanje prolaza u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, kada su poveli golom Van Hoorenbeeka, koji je zabio nakon lijepog centaršuta Hrgovića. Tri gola prednosti bili su previše za slabašnu Žilinu koja je uspjela stići do pobjede, ali ne i do preokreta. Duhovi prošlosti ostali su tako u boci, strah od kiksa protiv Žiline koji su bijeli već doživjeli ipak se nije ostvario, bilo je dovoljno da Garcijina momčad zaigra malo ozbiljnije i odgovornije, ali ne i da bez stresa riješi pitanje prolaza u nastavak kvalifikacija. 

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