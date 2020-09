Uz prigodan post objavio je i fotografiju \u010dlanka koji govori o Dra\u017eenovih 112 poena protiv kadeta Olimpije. Slovenci su 5. listopada 1985. godine u prvom kolu Jugolige stigli\u00a0u Zagreb s kadetima zbog administrativne pogre\u0161ke. Dra\u017een Petrovi\u0107 ne pra\u0161ta, u dresu Cibone utrpao im je rekord karijere.

<p><strong>Varaždin</strong> je u osmini finala županijskog kupa varaždinske županije pobijedio ŠNK Karlovec nevjerojatnih 29-0. Čak četvorica nogometaša došla su do hat-tricka, a trostruki hat-trick zabio je Dino Skorup.</p><p>Trener Varaždina <strong>Samir Toplak </strong>pohvalio je angažman svojih igrača smatrajući da su se ponašali ful korektno uz respekt prema protivniku unatoč velikoj gol razlici.</p><p>- Ne mogu igračima reći da igraju na pola. Ako netko misli da to nije moralno, ja se nimalo ne slažem. Jedino što je pošteno prema suparniku je odigrati maksimalno - rekao je on. No ne slažu se svi s njim.</p><p>Naime, mnogi su prozvali Varaždince da se se bespotrebno iživljavali nad protivnikom i da nisu prestali zabijati iako je već na početku bilo jasno tko će biti pobjednik. Također, da nije bilo ni respekta prema protivniku koji je bio naočigled nemoćan protiv varaždinske momčadi.</p><p>No Toplak i za takve ima odgovor. On se povodom svega oglasio na Instagramu gdje je sebe i svoje igrače usporedio s velikim Draženom Petrovićem.</p><p>- Malo nastavnog sata iz vrhunskog sporta, moralistima, znalcima, birtijašima, kladioničarima i sličnima koji opasno dovode u pitanje mene i moje ekipe nakon 29:0 u Kupu. Moj najveći sportski idol, najveći svih vremena, Mozart, Petro i tko zna kako smo ga sve zvali naučio me da u sportu uvijek, ali uvijek moraš dati 100 posto. Na svakom treningu, na svakoj utakmici. Stalno maksimum. I to je jedino ispravno i moralno. Sve ostalo nema veze s vrhunskim sportom te sam zato baš ponosan da je moja ekipa bila na maksimumu i ostvarila tako veliku pobjedu. Nema ništa na pola. Ništa. To ih učim svaki dan i kad je tako ja sam ponosan na njih.<br/> Dražen je trpao i trpao svima koliko je mogao. Bio je primjer svima nama koji smo odrastali uz njegove igre. Ako smo se barem mrvicu moja ekipa i ja približili Draženu u pristupu u jednoj laganoj utakmici, tada sam ponosan do neba - poručio je Toplak.</p><p>Uz prigodan post objavio je i fotografiju članka koji govori o Draženovih 112 poena protiv kadeta Olimpije. Slovenci su 5. listopada 1985. godine u prvom kolu Jugolige stigli u Zagreb s kadetima zbog administrativne pogreške. Dražen Petrović ne prašta, u dresu Cibone utrpao im je rekord karijere.</p>