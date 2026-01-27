'Mama' hrvatske reprezentacije preuzela novu ulogu u HNS-u: 'Ponosna sam što cijene žene'

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza potvrdio je prijedlog predsjednika Marijana Kustića i imenovao Ivu Olivari novom zamjenicom glavnog tajnika HNS-a, čime je jedna od najprepoznatljivijih figura stožera hrvatske nogometne reprezentacije ostvarila najveće promaknuće u dugoj karijeri.

Pokretanje videa... 01:22 Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' | Video: 24sata/pixsell

Olivari je u HNS-u od 1992. godine, a gotovo cijeli radni vijek provela je u odjelima reprezentacija i međunarodnih odnosa. Od 2014. obnaša dužnost team managerice hrvatske A reprezentacije, s kojom je sudjelovala na pet svjetskih i šest europskih prvenstava. S "vatrenima" je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., broncu u Katru 2022. te srebro u Ligi nacija 2023. Za zasluge u Rusiji odlikovana je Redom hrvatskog trolista, a za uspjeh u Kataru Spomenicom domovinske zahvalnosti.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić istaknuo je kako je odluka donesena jednoglasno i s velikim odobravanjem:

- Iva je svojim vrijednim, kvalitetnim i predanim radom u ovih skoro 35 godina apsolutno zaslužila ovakvo promaknuće kojim je postala najviše rangirana dužnosnica u povijesti HNS-a. Ima iznimno iskustvo rada s reprezentacijama i izvanredne odnose u Uefi, Fifi i drugim savezima. Siguran sam da će biti sjajna podrška svim našim djelatnicima - rekao je Kustić, piše HNS.

Olivari je i na međunarodnoj sceni ostvarila niz povijesnih iskoraka. Kao delegatkinja Uefe postala je prva žena kojoj je povjerena uloga delegata na finalu ženske Lige prvaka, ženskog Europskog prvenstva i Finalissime. Završila je i prestižni program UEFA Certificate in Football Management.

Unatoč novoj funkciji, Olivari ostaje team managerica hrvatske A reprezentacije, što je i sama naglasila kao važan dio svog profesionalnog identiteta:

- Zahvalna sam na velikom povjerenju koje su mi iskazali predsjednik Kustić i rukovodstvo Saveza. Drago mi je što ostajem angažirana kao team managerica jer se u toj ulozi najbolje snalazim. Veselim se prilici da svoje iskustvo podijelim s kolegama i podržim rad novog glavnog tajnika Josipa Tomaška. Ponosna sam što je HNS organizacija koja daje prilike ženama i cijeni vlastite kadrove.