Mama oduševila sve, a Luka je dres poslao u Draženov muzej

Sine, čestitam. Jako sam ponosna na tebe, napisala je Mirjam Poterbin na Instagramu nakon što je njezin sin odveo svoj Real Madrid do naslova prvaka Europe u Beogradu, a sebi priskrbio nagradu za najkorisnijeg igrača turnira.

Luka Dončić ima samo 19 godina, a iza sebe ima već naslov prvaka Europe sa Slovenijom i Realom te dvije MVP nagrade na najvažnijim europskim košarkaškim natjecanjima. A sve to vjerojatno bi bilo nemoguće da iza njega ne stoji jedna izrazito važna osoba u njegovu životu, mama Mirjam.

Lijepa Slovenka nedavno je rekla da će Luku pratiti gdje god odluči nastaviti karijeru i pružati mu potporu što god odluči. Svoj život podredila je uspjehu sina i čini to na način koji oduševljava apsolutno sve. Nakon uspjeha s reprezentacijom Luku su često uspoređivali s pokojnim Draženom Petrovićem, a gospođa Poterbin nekoliko je puta ponovila koliko se divi Biserki.

❤️🏆💪🏻 Objavu dijeli Mirjam Poterbin💝🍀 (@mirjampoterbin) Svi 20, 2018 u 4:00 PDT

'Velika mi je čast bila družiti se s njom, moj dan učinila je tako posebnim. Hvala vam Biserka Petrović, neizmjerno vam se divim', napisala je jednom prilikom na Instagramu Mirjam.

Povezanost s obitelji Petrović potvrdio je nakon finalne utakmice ovog vikenda i Luka, koji je u Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović poslao svoj potpisani dres s finala.

'Čestitamo ovim putem Realu iz Madrida na osvojenoj tituli prvaka Eurolige, a mladom Luki Dončiću na MVP titulama regularnog dijela i Final Foura u Beogradu. Također se zahvaljujemo mladom Slovencu što nam je poslao svoj potpisani dres koji će od sada biti izložen u našem muzeju uz dresove ostalih velikana svjetske košarke', napisali su na Facebook stranici muzeja.

Čestitamo ovim putem Realu iz Madrida na osvojenoj tituli prvaka Eurolige, a Luka Doncic na MVP titulama regularnog... Posted by Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović on Tuesday, May 22, 2018

A upravo na društvenim mrežama Mirjam oduševljava obožavatelje. Često objavljuje slike sa sinom i njegovim brojnim trofejima, a navijači, naravno, nisu ostali ravnodušni ni na njenu ljepotu. U razgovoru za 24sata tijekom Europskog prvenstva Mirjam nam je otkrila kako je odlučila pratiti sina kroz karijeru.

- U Madridu je živio u njihovoj školi, no bilo mu je jako teško jer nije znao jezik, a u Španjolskoj jako malo ljudi govori engleski. Dolazila sam svaki vikend kako bih mu pomogla, a on je već za tri mjeseca naučio španjolski. Doselila sam se 2015. i to mu jako puno znači. Kuham mu, perem, pospremam. Radim sve kako bi se on posvetio košarci. Bilo mu je teško jer je svaki dan do 17:30 imao školu, a poslije toga je morao na trening. No sad je završio srednju školu pa imamo više vremena za druženje - rekla je Mirjam.

U Madridu je upoznao imenjaka Modrića, a majka Zidanea, Benzemu i ostale velikane svjetskog sporta, no jedna osoba zauvijek će joj ostati na prvom mjestu, sin Luka...

Congrats#myson#MVP#soproud❤️ Objavu dijeli Mirjam Poterbin💝🍀 (@mirjampoterbin) Svi 19, 2018 u 3:40 PDT

Friendstime#Madrid#😍footbaltime#⚽️ Objavu dijeli Mirjam Poterbin💝🍀 (@mirjampoterbin) Svi 6, 2018 u 2:50 PDT

VALENTINOROSSI#LEGEND#motogp#yamaha# soniceguy#🙈🏍💪🏻🤩 Objavu dijeli Mirjam Poterbin💝🍀 (@mirjampoterbin) Sij 24, 2018 u 8:16 PST