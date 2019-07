Mama Đoković tijekom pobjede Novaka držala je i ljubila križ...

Uz Novaka Đokovića (32) tijekom finalnog meča Wimbledona iz počasne su lože pratili tata Srđan (58) i majka Dijana (55), a s njima je bio i tenisačev sinčić, četverogodišnji Stefan.

Posebno je emotivno sve proživljavala Dijana. Za razliku od Federerove supruge Mirke koja je glasno navijala i negodovala kod pogrešaka svoga supruga i izgubljenih poena, mama Đoković je bila puno mirnija. Tijekom čitavog meča je čvrsto držala križ koji je imala oko vrata, a u najnapetijim trenucima nije imala snage ni gledati prema terenu, nego je ljubila svoj križ.

Dijana Djokovic, a praying mom, day in and out #WimbledonFinal pic.twitter.com/ntLCPOugCT — Andrew Jerell Jones (@sluggahjells) 14. srpnja 2019.

Dijana je rođena 1964. godine u Beogradu, gdje su njezini roditelji doselili iz Vinkovaca. Novak je često kao dječak putovao u Slavoniju u posjet mnogobrojnoj rodbini, a tamo je igrao i prve dječje turnire.

- Baka i deka su iz Vinkovaca, tamo imam rodbine. Nisam dugo bio u Vinkovcima, ima više od 10 godina, ali sjećam se da sam igrao i neke juniorske turnire tamo. Tada sam i upoznao obitelj. Nisam zapravo ni znao koliko familije imam. I tetki i stričeva. Koga ću podržavati ako ne Hrvatsku? Osjećam da su oni i moji. Imam taj dio i u obitelji, tako sam se uvijek osjećao - rekao je u svibnju u razgovoru za IN Magazin srpski tenisač.

Vjerojatno je majčino porijeklo jedan od razloga zbog kojeg je Đoković veliki prijatelj brojnih hrvatskih sportaša. Uvijek ih javno podržava na njihovim nastupima, a i redovit je gost hrvatske obale za koju kaže kako je "najljepša na svijetu".

- Meni, ali i mnogima je hrvatska obala najljepša na svijetu. Obišao sam dosta zemalja, ali nekako se čovjek tamo najljepše osjeća, to je isti jezik, po meni i ista kultura. To je neki dragulj, biser Jadrana. Ja sam se uvijek lijepo osjećao, uvijek su me ljudi na lijep način primali i uvijek sam bio dobrodošao - pričao je Đoković koji je u nedjelju nakon gotovo pet sati velike borbe svladao Rogera Federera sa 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6, 13-12 (3) za svoj peti trofej na Wimbledonskoj travi.