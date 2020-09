Igra se u Maksimiru od 19 sati, a nakon razo\u010daranja s Ferencvarosem europsku gor\u010dinu ispadanja iz Lige prvaka poku\u0161at \u0107e isprati\u00a0Zoran Mami\u0107\u00a0koji je\u00a0prvi put od svog povratka na Dinamovu klupu - sjeo nasuprot predstavnika\u00a0medija u najavi europske utakmice. Dru\u0161tvo\u00a0mu je pravio\u00a0i kapetan Arijan Ademi.

-\u00a0Ono \u0161to smo propustili je iza nas. Mom\u010dad je svjesna, i to ne treba kriti, da je Dinamo apsolutni favorit, ali da moramo respektirati protivnika. Vidjeli ste protiv Ferencvaro\u0161a \u0161to se sve mo\u017ee dogoditi. Radi se o protivniku koji je dominantan u svojoj ligi i koji igra ofenzivan nogomet. No, ovo je drugi nivo i o\u010dekujem da \u0107e druk\u010dije igrati. Takti\u010dki su dobro obu\u010deni, dobri su u prekidima i na to moramo obratiti pa\u017enju - rekao je Zoran Mami\u0107.

Dinamo \u0107e Estonce do\u010dekati u najja\u010dem sastavu.

-\u00a0Nemamo ozlije\u0111enih, hvala Bogu, osim dugo odsutnog Le\u0161kovi\u0107a. Mogu izvesti najja\u010du postavu.

Rije\u010d je potom pripala kapetanu Arijanu Ademiju. Svjestan je da je Dinamo ogroman favorit, ali napominje kako \u0107e u utakmicu u\u0107i sa stopostotnom koncentracijom.

-\u00a0Nema lako \u0107emo. Veliki je ulog u ovoj utakmici i moramo u\u0107i sto posto unutra i plasirati se u Europa ligu. Nema unaprijed dobivenih utakmica pa tako nije ni ova. Mi jesmo favoriti, ali to moramo dokazati sutra na terenu.

Nakon kratkog razgovora o Flori, stigao je red i na transfere. Modri su ove sezone prodali Nikolu Moru, Damiena Kadziora i Jo\u0161ka Gvardiola, na korak od odlaska je i Antonio Marin u Monzu. Ho\u0107e li biti i dolazaka?

- Prijelazni rok jo\u0161 nije kona\u010dan i du\u017ei je nego u nekim dijelovima Europe. Sigurno \u0107e biti noviteta, ali kakvih i kada bit \u0107ete na vrijeme obavije\u0161teno - rekao je Mami\u0107 pa se osvrnuo na talentiranog Jo\u0161ka Gvardiola kojeg su 'modri' prodali u Leipzig.\u00a0

- Dinamo je napravio sjajan posao oko Jo\u0161ka Gvardiola. Detalje ugovora ne treba iznositi. Jo\u0161ko ostaje igra\u010d Dinama do daljnjega. Ne znam ho\u0107e li to biti do sije\u010dnja ili srpnja. On zaslu\u017euje biti \u010dlan Dinamove ekipe, on \u0107e sutra igrati. Ne zato da bi Dinamo dobio bonus, ve\u0107 jer je to zaslu\u017eio - zaklju\u010dio je Mami\u0107.

Dinamo \u0107e za mladog igra\u010da dobiti 16 milijuna eura, dodatnih tri milijuna eura sti\u0107i \u0107e u vidu raznih bonusa, a Leipzig \u0107e i pla\u0107ati 'modrima' daljnje nastupe Jo\u0161ka Gvardiola (18) u dresu hrvatskog prvaka. Dakle, ako Jo\u0161ko odigra minimalno 45 minuta na jednoj utakmici, Dinamo \u0107e inkasirati 75 tisu\u0107a eura, a \u0161to se ti\u010de Europske lige, ta svota se penje na 100.000 eura. Uz sve to, Dinamo \u0107e imati i 20% od sljede\u0107eg transfera.

Dinamo je izraziti favorit, ali: ne izgleda dobro. Nakon ispadanja od Ma\u0111ara dogodio se doma\u0107i HNL-remi s Belupom, a da ne zaborave pobje\u0111ivati Modrima je pomogla rana faza Kupa i 7-1 trijumf nad amaterima iz Ferdinandovca.

U rujnu Dinamo je pobijedio samo protiv Ferdinandovca i Hajduka.