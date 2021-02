Prije svega čestitam Dinamu na pobjedi. Gledali smo dva različita poluvremena. Dinamo je bio bolji u prvom, mi u drugom poluvremenu. Mi pred golom nismo bili efikasni, a Livaković je pohvatao tri četiri izvrsne lopte. Dinamo je bio agresivan i nije nam dao previše da igramo. Sve o svemu dobra utakmica, čestitam igračima na naporu, ono što danas nismo ostvarili, ostvarit ćemo u sljedećoj. Igrali smo protiv prvaka Hrvatske na njihovom terenu, dobro su izašli na teren i bili su vrlo agresivni. Nisu nam dali previše prostora, ali u drugom poluvremenu smo vidjeli da se možemo nosit s njima. Nažalost nismo bili efikasni, rekao je odmah nakon utakmice i poraza od Dinama (1-0) trener Osijeka Nenad Bjelica.

'Modri' su nakon pobjede u derbiju na Maksimiru opet sami na vrhu ljestvice HNL-a, ali još je puno toga u igri. Petnaest je kola do kraja prvenstva, to je 45 bodova i svašta se može dogoditi. A Bjelica je dobio i povremenog hrvatskog reprezentativca Ivana Santinija (31) koji će mu pomoći na tom putu.

- Prije 17 kola bili smo na -8 sad smo na -3, a imamo Dinamo još u Osijeku. Dinamo je u mjesec dana potrošio 15 milijuna eura, a mi nula i danas smo se dobro nosili s njima. Nadamo se da naše srce može nadvladati novac koji oni imaju. Možda dovedemo još jednog igrača na krilo, ali bit će to za 0 eura jer se ne razbacujemo i racionalno se odnosimo prema klupskom novcu - zaključio je trener Osijeka.

Zoran Mamić pak je nakon poraza od Bjelice na Gradskom vrtu (2-0), uzvratio na Maksimiru.

- Većim dijelom utakmice bili smo bolji takmac. Morali smo prije riješiti utakmicu jer smo imali situacije koje smo morali bolje iskoristiti. Ekipa kvalitete Osijeka uvijek može nešto napraviti, nasreću danas to nisu uspjeli.

No, 'modri' nemaju mnogo vremena za odmor jer ih već u četvrtak očekuje utakmica protiv Krasnodara. Moraju na put u Rusiju gdje ih čeka prvi susret u šesnaestini finala Europske lige.

- To je drugo natjecanje, imamo četiri dana do puta, pet do utakmice. Stignemo se odmoriti i napraviti rezultat koji bi nas doveo u vjeru da možemo proći u Zagrebu. Put kako treba igrati je ovaj danas, pogotovo prov poluvrijeme gdje smo pobijedili Osijek njihovim oružjem. Bili smo okomiti i čvrsti, to je put kojim Dinamo treba ići i igrati, pogotovo u Europi. Pokazali smo karakter, Osijek je imao šuteve izvana i nisu nam stvarali šanse što pokazuje da smo bili fokusirani i kompaktni - to je put kojim trebamo ići i dalje raditi. Skoro pedesetak bodova je u igri, puno teških susreta i ovo je samo jedan koračić - rekao je Mamić i osvrnuo se na HNL.

Stefan Ristovski (29) jedno je od Dinamovih pojačanja u ovom prijelaznom roku, ali danas je debitirao crvenim kartonom.

- Pripreme su bile kratke, ali vrlo intenzivne. Došli su i neki novi dečki, vjerujem u momčad. Siguran sam da ćemo iz utakmice u utakmice dizati formu i kvalitetu igre. Na ponos HNL-u da se igraju utakmice kao ova danas - rekao je trener Dinama Zoran Mamić i osvrnuo se na pojačanja koja su stigla:

- Dinamo je prevelik i preozbiljan klub da bi gledao kratkoročno. Svi smo svjedoci da u 3. mjesecu mlada reprezentacija kreće, kao i seniori, počinje Euro u lipnju kad će nam nedostajati velik broj igrača, kvalifikacije počinju ranije i morali smo se osigurati da eventualne izostanke možemo adekvatno nadomjestiti i stvoriti dobru bazu za pretkola kako bi se mogli boriti za plasman u Europska natjecanja.