Maminjo je udario na Cvitana, tvrdi da ima njegovu prepisku

Na moju kućnu adresu u više navrata došao je navodni ispis razgovora Dinka Cvitana, bivšeg državnog odvjetnika i Tamare Laptoš, v.d. ravnateljice USKOK-a, kaže Zdravko Mamić, koji tvrdi da oni prijete članovima sudskog vijeća, tražeći osuđujuću presudu.

- To je reket! Watergate je mala beba za ovo kako se radi u Hrvatskoj. Nakon ovoga u normalnoj državi padaju i Cvitan i Laptoš - kaže Mamić.

- Cvitan je funkcionirao indirektno - tvrdi Mamić pa nastavlja:

- Njegov šef sigurnosti se zove Širović, preko njega je komunicirao. Kad je 2014. godine počelo pakiranje meni, Cvitan mu je rekao: metu znaš. A on kaže: udaramo li oba brata ili samo dinamovca... Znate, Cvitan je u Nacionalu tvrdio da sam ja naručio njegovo ubojstvo. Ja sam to pročitao i tresao se. Idući dan sam otišao u USKOK s Rožićem kao Al-Qaeda, ali bez bombi. Tražio sam Cvitana, a on je pobjegao na stražnja vrata.

Potom se obratio sucima u Osijeku koji bi za dva dana trebali donijeti presudu u njegovu slučaju.

- Niste mi omogućili pravično suđenje. Sudjelujete u progonu od strane opakih ljudi, koji se bave proganjanjem svojih vlastitih ljudi, svojih vlastitih građana radi inetersa nekih koji žive van ove zemlje.

- Cvitane, zločinče jedan! Ti si zločinac! Uništio si mi obitelj - pobijesnio je Mamić:

- Ja sam ranjeni čovjek, a ranjeni čovjek je najopasniji. Sljedeća moja presica je u Bruxellesu i pred sudom za ljudska prava. Ovo je kamilica. Imam dokumentaciju na svim adresama. Znamo što rade i čime su se bavili... Samo polako, i na početku afere "hotmail" su svi odmahivali rukom.

Mamić tvrdi kako mu je Dinamo dužan ogroman novac.

- Jens Nowotny je potpisao ugovor na 100 tisuća eura netto, ali i milijun i 200 tisuća eura na kraju sezone. Kako je kod Dinama bio propuh u blagajni, ja sam mu nudio dva milijuna i 400 tisuća eura, a Dinamo ako će jednom imati će mi vratiti... Evo, predsjedniče Barišiću, i vi vrlo dobro znate da mi Dinamo nikad nije vratio šest milijuna eura mog novca kojeg sam mu posudio.

Ovo su kopije navodne prepiske koje su na Maksimiru podijelili medijima:

Vrlo sličnu prepisku koristio i Todorić

Navodnu SMS prepisku između Cvitana i Laptoš koju je predočio Mamić izgleda potpuno isto kao i SMS-ovi koje je poslao Ivica Todorić predsjedniku HHO-a Ivanu Zvonimiru Čičku. Ti navodni SMS-ovi, koji su isprintani na papiru i nemoguće im je dokazati autetničnost, su Todoriću služili kao dokaz da su mu oteli Agrokor.

Primjerice, Plenković u tri ujutro piše Dalić da moraju smisliti nešto da maknu fokus s Ine, pa bi bilo dobro da idu na Agrokor. U drugom setu SMS-ova, Milijan Brkić s predsjednikom Ustavnog suda dogovara presude..

Za te prepisku su istražitelji utvrdili da je lažna.Sada DORH i USKOK koji su utvrdili da je prepiska lažna, sami su postali meta istih tih navodnih prepiski.

Ivan Zvonimir Čičak, čelnik HHO-a je inače na izuzetno blizak čelniku Dinama Zdravku Mamiću. On je proslijedio fotokopije SMS-ova Dalić i Todorić.

Osoba koja je dostavila sve te SMS-ove, da su oni autetnični, imala bi dakle pristup mobitelima svim najvažnijim ljudima u državi...