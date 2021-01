Ne znam jeste li me to htjeli pitati, ali moram to reći, započeo je Zoran Mamić analizu utakmice Dinama i Hajduka (3-1) na Maksimiru.

Kriterij Marija Zebeca bio je, u najmanju ruku, jako čudan. Dinamu u prvom poluvremenu nije sudio penal kod dva sumnjiva starta Stefana Simića, u nastavku je trebao dati barem žuti Dini Periću koji je poslije i dobio žuti... HNS je već najavio sankcije.

POGLEDAJTE VIDEO: Livakovićev rođendan

- Ogorčen sam na suce. Ne samo danas. Napravila se hajka zbog jednog auta, a na svakoj utakmici ima ih pet i sigurno nije znao da ćemo dobiti penal i zabiti gol nakon toga. Ono što su danas radili glavni i VAR sudac, to je sramota - rekao je trener Dinama za Arena Sport i nastavio:

- Ajmo napraviti analizu odluka. Dva penala na Lovri Majeru i na Gavri, ništa se ne svira. Bio sam iritiran na svog prijatelja (Bebeka), s kojim se ponekad viđam. Nemoguće je da ovo nije penal, a stvara se fama da se Dinamu pomaže jednim autom. Samo još jednom recite da se Dinamu pomaže suđenjem. Ovo je pljuska sudačkoj organizaciji!

Analizirajući utakmicu u kojoj se istaknuo Mislav Oršić s dva krasna gola, osvrnuo se na loš ulazak utakmicu.

- Čestitke momčadi na pobjedi i dobroj utakmici. Ponavlja nam se loš ulazak u utakmicu. Primili smo brzo gol, ali brzo se vratili, zabili dva prekrasna gola i imali kontrolu. Iako za mene Hajduk, poslije Dinama, imaju najbolje pojedince. Oni spadaju u vrh hrvatskog nogometa i čestitke im.

Do početka prvog poluvremena Mamić je napravio četiri izmjene, ozlijedili su se Moharrami i Ivanušec. Ali problema je bilo i prije utakmice.

- Imali smo jako puno problema prije utakmice. Nismo htjeli tražiti opravdanja unaprijed. Imali smo igrače sa crijevnom virozom i ozljedu Moharramija koja bi, kako sad izgleda, mogla biti dulja pauza. Ali tek kad pogledamo magnetskom rezonancijom, znat ćemo što je - kaže Mamić.

- Hajduk je igrao jako dobro i radio nam dosta problema. Trkački nismo bili dobri. Lovro je bio van treninga, Aki i Theophile bili su virozni. Morali smo nasilu raditi te promjene, još onda i Gavranović koji je osjetio nešto na treningu... Hvala Bogu, na kraju smo pobijedili. Igrali smo kod kuće, htjeli smo nametnuti svoju igru. Danas smo se odlučili na ove igrače, ne bih isticao pojedince - dodao je.

Dinamu slijede još dvije utakmice na Maksimiru. Prvo Šibenik u subotu, a onda Lokomotiva u utorak.

- Ritam je takav kakav je. Hvala Bogu, imamo kadar veliki, trebamo biti bolji nego danas da bismo dobili Šibenik - zaključio je Mamić.