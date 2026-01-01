Mamićev i Cvitanovićev šef je preko noći napustio FK Sarajevo

Malezijski milijarder Vincent Tan, jedan od najvažnijih ljudi u modernoj povijesti FK Sarajeva, više nije dio upravljačkih struktura kluba s Koševa. Nakon 12 godina on je upravljačka prava u potpunosti prenio na dosadašnjeg partnera Ismira Mirvića, koji time postaje apsolutni vlasnik kluba s više od 98 posto udjela. Ovim potezom otvara se novo poglavlje za "bordo" momčad, ali se ujedno i zatvara priča o stranom investitoru koji je klub dva puta spašavao od financijskog kolapsa.

Dva spasonosna dolaska "Amidže"

Priča o Vincentu Tanu i Sarajevu započela je u prosincu 2013. Klub se tada nalazio u ogromnim financijskim dugovima i prijetio mu je potpuni kolaps. Dolazak malezijskog biznismena, vlasnika engleskog Cardiff Cityja, dočekali su s velikim olakšanjem i nadom. Tan je preuzeo većinski paket upravljačkih prava i svojim ulaganjima stabilizirao klub, omogućivši mu normalno funkcioniranje i povratak u borbu za trofeje. Navijači su ga brzo prigrlili i dali mu nadimak "Amidža", a njegova era donijela je Sarajevu dugo očekivane uspjehe.

Ipak, njegov put nije bio pravocrtan. Šest godina kasnije, 2019., Tan je iznenada prodao 60 posto svojih prava vijetnamskom biznismenu Nguyenu Hoai Namu. Kako su tada pisali belgijski mediji, razlog za taj potez ležao je u propisima Uefe. Naime, Tan je u međuvremenu za pet milijuna eura kupio i belgijski klub KV Kortrijk, a pravila europske krovne nogometne organizacije brane da dva kluba s istim većinskim vlasnikom nastupaju u istim europskim natjecanjima. Prodajom udjela u Sarajevu, Tan je osigurao nesmetan put Kortrijku prema Europi.

Međutim vijetnamska epizoda nije dugo trajala. Nakon što je Nam prestao s financiranjem, klub se ponovno našao u problemima. U ljeto 2021. godine, na oduševljenje navijača, FK Sarajevo je objavio "Amidža is back". Tan se vratio kako bi još jednom spasio klub, ali ovoga puta nije bio sam. U upravljačke strukture ušao je i bosanskohercegovački biznismen s američkom adresom, Ismir Mirvić, koji je preuzeo ulogu predsjednika.

Razlaz zbog dugova i jedinstvene vizije

Partnerstvo Tana i Mirvića funkcioniralo je neko vrijeme, no u posljednje vrijeme sve su glasnije postajale priče o njihovom razlazu. Čini se da je Tan bio nezadovoljan smjerom u kojem se klub kreće te stalnim pojavljivanjem novih financijskih obveza. Kap koja je prelila čašu navodno je bio višemilijunski porezni dug koji se vuče još od 2017. godine i koji, prema medijskim napisima, iznosi oko 4,2 milijuna konvertibilnih maraka (otprilike 2,1 milijun eura). Dok je Tan navodno odbijao daljnja ulaganja, Mirvić je iz vlastitih sredstava pokrivao obveze i održavao klub stabilnim.

Na koncu je postignut dogovor o potpunom prijenosu vlasništva. Klub je u službenom priopćenju potvrdio da je uspješno okončan proces konsolidacije, čime je zaključena uloga Vincenta Tana. Iako će skupština kluba tu odluku formalno tek potvrditi tijekom siječnja, promjene stupaju na snagu odmah. Sam Tan se biranim riječima oprostio od kluba, naglasivši kako njegova odluka nije povlačenje od odgovornosti, već zajednička procjena da će klub biti uspješniji s jedinstvenom strukturom upravljanja.

​- Moj povratak u klub bio je vođen dubokom osobnom strašću prema FK Sarajevu i gradu Sarajevu, ali i, što je bilo presudno, potrebom da se klub stabilizira i zaštiti u periodu značajnih financijskih poteškoća naslijeđenih iz ranijeg perioda upravljanja. Odluka da upravljačka i glasačka prava prenesem na gospodina Ismira Mirvića donesena je kroz zajednički, jasan i uredan dogovor između ravnopravnih nositelja tih prava. Bila mi je čast biti dio puta FK Sarajevo. Zahvalan sam na prilici da doprinesem Klubu i njegovoj zajednici te FK Sarajevu želim kontinuiran napredak i uspjeh u godinama koje dolaze - poručio je Tan.

Mirvić sada preuzima potpunu kontrolu i odgovornost za budućnost kluba s Koševa. Na njegov je dogovor u klub početkom sezone došao bjegunac Zoran Mamić za savjetnika, a kasnije je angažirao i hrvatskog trenera Marija Cvitanovića. Pred njim su brojni izazovi, od rješavanja nagomilanih dugova do sportskog rezultata, no s jedinstvenom upravljačkom vizijom, navijači se nadaju početku razdoblja dugoročne stabilnosti i novih uspjeha.