Bjelica otkrio kako je otišao iz Dinama: Niti jedan klub na svijetu nije tako rezao plaće...

Nenad Bjelica gostovao je kod Valentine Miletić u emisiji "Druga strana medalje". Bivši trener Osijeka i Dinama govorio je o najtežim trenucima karijere, ali i detaljno objasnio zašto je u korona-sezoni otišao iz Maksimira.

Kralj otpremnina: Nenad Bjelica je od otkaza zaradio 5 mil. eura!

- U dvije godine nisam imao nikakvih problema. Imao sam sjajne odnose s Upravom kluba. Dobivao sam nagrade za komunikatora godine, a cijela Uprava dolazila je na dodjelu. Imali su prema meni najveće poštovanje. Do 13. ožujka, kada smo raspustili momčad, nismo imali nikakvih razmimoilaženja - započeo je Bjelica i nastavio:

- Tada smo imali sastanak, odlučili smo da se utakmice ne igraju i da ekipu raspuštamo na deset dana. Na sastanku smo bili Antolić, Peras, Zoran Mamić i ja. Rekao sam im da odlazim obitelji u Klagenfurt. Korona se produžila i jednog dana samo su me nazvali. Prije toga govorili smo da Dinamo nikada nije bio u tako dobroj situaciji. Prvi put nisu imali ni cent kredita. Nakon toga Barišić je izjavio da će Dinamo graditi stadion. Tri dana kasnije nazvao me Zoran Mamić i rekao da je dogovorio Hakšabanovića i da će klub platiti odštetu. Rekao sam da je to super.

Iako je klub, prema njegovim riječima, bio u sjajnom financijskom stanju, u samo tjedan dana u Dinamu su donijeli potpuno drukčiju odluku.

- Onda me 25. ožujka nazvao Zoran. Rekao mi je da Uprava navečer donosi odluku o smanjenju plaća: 33 posto na godinu dana, 33 posto na neodređeno i 33 posto bi se isplaćivalo. Ostao sam u šoku. Rekao sam mu da mi, nakon zarađenih 60 milijuna, ultimativno govori da Uprava ide s tom odlukom. Rekao sam da se s time ne slažem. Nakon svega nismo zaslužili da nas se ošteti. On mi je rekao da je to odluka Uprave i da večeras ide van. Navečer smo odluku dobili porukom. Morao sam štititi svoje interese. To je bilo protuzakonito, što se kasnije i pokazalo. Nitko u svijetu nije donio tako radikalnu odluku.

Obrazložio je i navode o tome kako je u klub došao s hajdukovim odvjetnikom.

- Nazvao sam Marija Jurića u sindikat. Dao mi je broj odvjetnika, a to je bio Kasalo, koji je slučajno bio odvjetnik Hajduka. U tom trenutku bilo mi je važno da imam dobrog odvjetnika. Poslali smo klubu pismo u kojem smo naveli da se ne slažemo s odlukom. Već sljedeći dan mojim pomoćnicima došao je raskid ugovora, svoj šestorici. Tada mi je sve bilo jasno i shvatio sam da suradnje više nema.