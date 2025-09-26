Mamićev prvi potez u Sarajevu: U klub je doveo Mihaela Mikića

Bivši hrvatski nogometaš te igrač Dinama i Rijeke, Mihael Mikić (45), ima novi posao. Kako javlja bosanskohercegovački portal Avaz, Mikić je imenovan za novog sportskog direktora Nogometnog kluba Sarajevo.

"Mikića je na Koševo doveo Zoran Mamić, a klub je dobio rukovodioca s iskustvom u istom poslu. Naime, prije dolaska u Sarajevo, Mikić je obavljao funkciju sportskog direktora Maribora. Tijekom svog mandata u Sloveniji, bio je zadužen za obnovu ekipe, uključivanje mladih nogometaša iz klupske akademije i jačanje konkurentnosti Maribora u borbi za titulu. Ako ne dođe do nekog neočekivanog preokreta, uskoro bi sve trebalo biti i službeno", stoji u tekstu Avaza.

Prije tjedan dana su mediji u BiH objavili kako će bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zoran Mamić, preuzeti neku ulogu u Sarajevu, a sada izgleda da je počeo povlačiti i prve poteze. Sarajevo u osam odigranih kola ima 10 bodova i nalazi se na sedmom mjestu BiH lige. Klub iz glavnog grada ima tri pobjede, jedan remi i četiri poraza.