Zoran Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, vraća se u nogomet. Žele ga angažirati kao ključnu figuru FK Sarajeva. "Svatko tko želi pomoći klubu je dobrodošao", komentirao je trener Musemić
U Sarajevu se raduju suradnji s bjeguncem: 'Činjenica je da se od Zorana može dosta naučiti'
Zoran Mamić (53), bivši trener i sportski direktor Dinama, bjegunac od hrvatskog pravosuđa pravomoćno osuđen za gospodarski kriminal, nadomak je povratka kao ključna figura u sportskom sektoru FK Sarajeva. U potezu koji se tumači kao radikalan odgovor na rezultatsku krizu, investitori "bordo tima", predvođeni Ismirom Mirvićem, angažirali su ga da pomogne u reorganizaciji i jačanju kluba. Ovaj angažman izazvao je buru reakcija, od odobravanja onih koji cijene Mamićevo nogometno znanje do oštrih osuda javnosti koja podsjeća na njegov pravni status.
Odgovor na krizu: Mirvić i investitori povlače radikalan potez
FK Sarajevo je u novu sezonu ušao s velikim ambicijama i značajnim ulaganjima, no rezultati su izostali. Loš start u Premijer ligi BiH, gdje je klub u prvih šest kola skupio tek sedam bodova, te ispadanje iz europskih natjecanja, upalili su alarm na Koševu. Nezadovoljstvo navijača postajalo je sve glasnije, a uprava je očito zaključila da su potrebne drastične promjene.
Cilj investitora je jasan: stvoriti protutežu dominantnim nogometnim centrima moći u Banjoj Luci i Mostaru te se jasno kandidirati za vodeću ulogu na nogometnom tržištu regije. U sklopu te strategije, većinski vlasnik Ismir Mirvić nedavno je u Maleziji finalizirao pregovore s prijestolonasljednikom pokrajine Johor, Tunku Ismailom Idrisom, koji bi uz Mirvića i Vincenta Tana trebao postati novi ulagač u klub. Angažman Zorana Mamića ključni je dio tog plana, osmišljen da donese stručnost i viziju koja je, prema ocjeni vlasnika, dosad nedostajala.
Mamić i Mirvić potvrdili suradnju: "Moraju pojačati struku"
Ono što se isprva činilo kao medijska spekulacija, vrlo brzo su potvrdili i glavni akteri. Sam Zoran Mamić je za bosanskohercegovačke medije prekinuo šutnju.
- Imate dobre informacije, razgovaram sa Sarajevom. FK Sarajevo ima odličan projekt i snažne ljude koji vjeruju u uspjeh, ali svjesni su da moraju pojačati struku i o tome sam razgovarao s investitorima - izjavio je Mamić za portal Klix.ba.
Njegov angažman podržao je i Ismir Mirvić, koji Mamića vidi kao idealno rješenje za probleme u sportskom segmentu.
- Zoran je čovjek koji ima znanje da nam pomogne da ispravimo greške koje smo u posljednjem periodu pravili. Njegovi savjeti za mene i ostale investitore mogu biti veoma korisni - poručio je Mirvić.
Iako se prvotno nagađalo o funkciji sportskog direktora, Mamićeva uloga bit će savjetnička. On će, barem u početku, savjetovati investitore o sportskoj politici i ključnim odlukama, a ostaje vidjeti hoće li s vremenom preuzeti i formalnu funkciju.
Podvojene reakcije: Od dobrodošlice do osude
Dolazak Zorana Mamića očekivano je izazvao oprečne reakcije. U samom klubu, čini se, prevladava pragmatičan stav. Trener Husref Musemić bio je suzdržan, ali otvoren za suradnju.
- Svatko tko može pomoći klubu je dobrodošao u bilo kojem segmentu, tako i kad je riječ o Zoranu Mamiću. Ne mogu puno o tome, to nije moj dio posla - kratko je prokomentirao Musemić.
Nešto rječitiji bio je igrač Stefan Ristovski, koji je s Mamićem surađivao u Dinamu.
- Naravno, on je bio moj trener. Od Zorana se može dosta naučiti, to je činjenica - izjavio je.
Pravomoćna presuda i bijeg u BiH
Vrhovni sud Hrvatske u ožujku 2021. osudio je Zorana Mamića na četiri godine i osam mjeseci zatvora zbog sudjelovanja u izvlačenju novca iz Dinama. Nakon presude, Mamić je podnio ostavku na mjesto trenera zagrebačkog kluba i, umjesto da se javi na izdržavanje kazne, utočište pronašao u Bosni i Hercegovini, čije državljanstvo također posjeduje. Time je postao bjegunac pred hrvatskim pravosuđem, koje ga ne može izručiti. S Dinamom je kao trener i sportski direktor osvojio 23 trofeja, sudjelovao u nekim od najvećih transfera u povijesti hrvatskog nogometa, a s Al Ainom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ostvario je povijesni uspjeh igrajući finale Svjetskog klupskog prvenstva.
