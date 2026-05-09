SLAVILI NAD BRENTFORDOM

Man. City se približio na samo dva boda vodećem Arsenalu

Piše HINA,
Man. City se približio na samo dva boda vodećem Arsenalu
Foto: Chris Radburn

Drugi City sada ima 74 boda, dva manje od Arsenala, a oba sastava imaju za odigrati po još tri utakmice do kraja prvenstva.

Nogometaši Manchester Cityja približili su se vodećem Arsenalu na samo dva boda zaostatka u borbi za naslov prvaka Engleske rutinskom domaćom 3-0 pobjedom protiv Brentforda u susretu 36. kola.

Otpor gostiju "slomio" je Doku u 60. minuti, da bi pobjedu potvrdio Haaland 15 minuta kasnije kada je petom uspio progurati loptu u mrežu. Konačni rezultat postavio je Marmoush u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Mateo Kovačić ostao je na klupi Cityja kod kojega Joško Gvardiol zbog ozljede još uvijek ne konkurira za nastup.

Drugi City sada ima 74 boda, dva manje od Arsenala, a oba sastava imaju za odigrati po još tri utakmice do kraja prvenstva. 

Brentford je osmi sa 51 bodom.

