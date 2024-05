Man. United bi zbog francuskog kluba mogao izletjeti iz Europe

Manchester United završio je kao osmoplasirana momčad Premiershipa, a Europu izborili su pobjedom nad Manchester Cityjem u finalu FA Cupa. Iako su osigurali plasman, igrači "crvenih vragova" mogli bi Europsku ligu gledati od kuće. Razlog je taj što je novi dioničar Uniteda, Jim Ratcliffe, također dio vlasničke strukture Nice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Prosvjed navijača Manchester Uniteda | Video: KanalRi

Francuski klub sezonu je završio na petom mjestu i također se plasirao u Europsku ligu. Problem je u tome što Uefa zabranjuje klubovima s istim vlasnicima nadmetanje u istom natjecanju. Ratcliffeova grupa u potpunosti je vlasnik Nice od 2019. godine, kada je klub kupila za 88,77 milijuna funti, a u Unitedu njegova tvrtka ima 27,7 posto udjela nakon akvizicije vrijedne 1,3 milijarde funti.

Britanac i njegov tim imaju rok do ponedjeljka da uvjere Uefu kako Nice i United mogu igrati u istom natjecanju sljedeće sezone. U njihovu korist mogao bi ići podatak da Ratcliffe ima samo nešto više od četvrtine udjela u Unitedu, a Uefin prag za kršenje pravila iznosi 30 posto. No, s druge strane, on ima apsolutne ovlasti nad svim nogometnim pitanjima u klubu, zbog čega bi europska krovna nogometna organizacija mogla donijeti odluku o izbacivanju.

O svemu će odlučivati neovisno tijelo koje će donijeti konačnu odluku nakon njihovog izlaganja, prenosi Telegraph. U najgorem slučaju, United će igrati Konferencijsku ligu jer je Nice (peta) završila prvenstvo na višoj poziciji od njih (osmi).

United nije jedini klub s ovakvim problemima. Slične poteškoće ima i njihov gradski rival Manchester City, koji od 2017. dijeli vlasničku strukturu s Gironom. Naime, City Group već drži 47 posto dionica španjolskog kluba, a brat Pepa Guardiole je suvlasnik Girone. Kako bi obje momčadi igrale Ligu prvaka, City Group će se morati odreći svih važnih pozicija u Gironi te zadržati isključivo postotak vlasništva.