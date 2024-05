VIDEO Gvardiol krivac za gol Uniteda, navijači ljuti: Smiješan potez, o čemu je razmišljao?!

Manchester City i Manchester United (1-2) odmjerili su snage u finalu FA kupa. Bio je to "gradski", manchesterski derbi usred Londona na Wembleyju u kojem je United itekako iznenadio gradskog rivala pa na poluvremenu imao velikih 2-0. City je do kraja tek ublažio poraz, a United je proslavio novi naslov u FA kupu. Jedan od golova 'crvenih vragova' pao je nakon pogreške Joška Gvardiola, koji je vraćao loptu svojem golmanu Ortegi, no potez je ispao sjajna asistencija za Garnacha.

Gvardiol je u posljednjih mjesec i pol, dva zaista zadužio navijače Cityja jer partije koje je pružao bile su na razini samog vrha svjetskog nogometa. I najboljima se dogodi pokoja greška pa su i navijači podijeljenog mišljenja oko pogreške kod vodećeg gola Uniteda.

'Gvardiol, najbolji asistent'

- Joško Gvardiol, najbolji asistent - ironično je napisao jedan navijač dok je drugi dodao:

- Ne znam uopće o čemu je Gvardiol razmišljao kada je tako glavom vraćao loptu, u takvoj situaciji. Vrlo smiješna reakcija u situaciji u kojoj znaš da će golman istrčati s gola.

Neki su na Joškovoj strani bez obzira na skrivljeni pogodak.

- Svima se može dogoditi, Joško je dobar momak i još bolji igrač.

John Stones nesiguran

A jedan se i našalio.

- Garnacho je zabio prije Gvardiola! Je li moguće?

Ipak, velik broj se slaže da je Cityjevoj lošijoj igri u obrani kumovao povratak Johna Stonesa u prvi sastav. Engleski stoper dobar dio sezone nije u udarnom sastavu 'građana' već je u drugom planu. Ovo mu je prvi nastup nakon što je tri ligaška kola proveo na klupi.