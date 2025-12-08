Kapetan Bruno Fernandes (25) doveo je United u prednost da bi Bellegarde (45+2) neposredno pred odlazak na odmor poravnao na 1-1. U nastavku su Mbeumo (51), Mount (62) i Fernandes (82) svojim drugim golom odveli goste do očekivanog uspjeha
PREMIER LIGA
Manchester United slavio i izjednačio se s Chelseajem...
Nogometaši Manchester Uniteda uspeli su se na šest mjesto ljestvice engleskog prvenstva sigurnom 4-1 pobjedom na gostovanju kod zadnjeg Wolverhampton Wanderersa u zadnjoj utakmici 15. kola.
Kapetan Bruno Fernandes (25) doveo je United u prednost da bi Bellegarde (45+2) neposredno pred odlazak na odmor poravnao na 1-1. U nastavku su Mbeumo (51), Mount (62) i Fernandes (82) svojim drugim golom odveli goste do očekivanog uspjeha.
United sada ima 25 bodova, kao i peti Chelsea, dok je Wolverhampton zabetoniran na dnu sa samo dva boda.
Vodi Arsenal sa 33 boda, drugi Manchester City ima 31, a treća Aston Villa 30.
