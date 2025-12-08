Obavijesti

Sport

Komentari 0
PREMIER LIGA

Manchester United slavio i izjednačio se s Chelseajem...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Manchester United slavio i izjednačio se s Chelseajem...
Foto: Phil Noble/REUTERS

Kapetan Bruno Fernandes (25) doveo je United u prednost da bi Bellegarde (45+2) neposredno pred odlazak na odmor poravnao na 1-1. U nastavku su Mbeumo (51), Mount (62) i Fernandes (82) svojim drugim golom odveli goste do očekivanog uspjeha

Nogometaši Manchester Uniteda uspeli su se na šest mjesto ljestvice engleskog prvenstva sigurnom 4-1 pobjedom na gostovanju kod zadnjeg Wolverhampton Wanderersa u zadnjoj utakmici 15. kola.

Kapetan Bruno Fernandes (25) doveo je United u prednost da bi Bellegarde (45+2) neposredno pred odlazak na odmor poravnao na 1-1. U nastavku su Mbeumo (51), Mount (62) i Fernandes (82) svojim drugim golom odveli goste do očekivanog uspjeha.

Premier League - Wolverhampton Wanderers v Manchester United
Foto: Phil Noble/REUTERS

United sada ima 25 bodova, kao i peti Chelsea, dok je Wolverhampton zabetoniran na dnu sa samo dva boda.

Vodi Arsenal sa 33 boda, drugi Manchester City ima 31, a treća Aston Villa 30.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Georgina u tangicama na palači na vodi. Luksuz po mjeri CR7
FOTO: MJESTO ZA OPUŠTANJE

Georgina u tangicama na palači na vodi. Luksuz po mjeri CR7

Cristiano Ronaldo uživa u luksuzu i obiteljskom miru na svojoj personaliziranoj jahti "CG Mare", koja spaja vrhunski dizajn, snagu i privatnost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025