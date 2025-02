Mandić bez maske stao na gol i srušio Mađare: Naježio sam se. Sad će nam trebati puna Arena!

Zagrebaši su srušili deset godina dugu crnu seriju gostovanja kod Pick Szegeda i senzacionalnom pobjedom 27-26 ostavili živima šanse da se mogu plasirati u osminu finala rukometne Lige prvaka. Zvonimir Srna zabio je u trijumfu osam golova, Luka Lovre Klarica dodao pet, Filip Glavaš četiri.

- Ne da sam zadovoljan, nego sam zaista sretan. Ne samo zbog mene i ova dva boda, sretan sam zbog momčadi koja je tako dobro odigrala, koja je pružila 60 minuta takav fajt da je to za udžbenike. Sve što smo se dogovorili oni su maksimalno ispunili. Rekao sam im, bez obzira na to kako se spremamo, analiziramo i razgovaramo o njihovim igračima i taktici, sve to pada u vodu ako oni ne budu glavom tu - rekao je trener Zagreba Velimir Petković i dodao:

- Od prve minute su krenuli, žao mi je što smo u zadnjih deset minuta osjetili da nedostaje svježine, snaga je kopnila pa smo napravili nekoliko pogrešaka i suvereno vodstvo od četiri, pet razlike doveli smo ne u pitanje nego smanjili prednost. Slađa je ova pobjeda od sedam razlike, ali dečki su zaslužili da se radi o barem četiri, pet.

Paket24 Premijer liga, RK Zagreb - RK Metković

Veliki dobitak hrvatskog prvaka je i povratak Mateja Mandića na gol, i to bez maske nakon teškog loma lica krajem studenoga. Imao je, prema službenoj statistici, sedam obrana. Dovoljno da Mađari s hrvatskim dvojcem Mario Šoštarić (osam) i Marin Jelinić (pet golova) padnu.

- Nakon skoro tri mjeseca službena, malo jača utakmica. Bilo je lijepo stati na gol, i sad se ježim. Kad sam ulazio na teren, bilo mi je baš emotivno, malo drugačije nego inače. Puno mi je značila utakmica, i za mene i za momčad. Nakon povratka reprezentativaca i sjajnog rezultata reprezentacije odigrali smo fenomenalnu utakmicu. Imali smo i prošle godine utakmicu gdje smo izgubili jedan razlike, imali napad za neriješeno, ove godine nam se vratilo. Svi smo igrali i disali kao jedno, ne znam koga bih izdvojio i to nas krasi godinama, momčad, borbenost i sad imamo šansu vratiti se i izboriti za osminu finala. Nadam se da ćemo nastaviti s dobrim igrama - rekao je Matej.

Zagreb: Slavlje rukometaša RK Zagreb nakon pobjede nad SC Magdeburg

Zagrebaše su u Szegedu bodrili i Bijeli lavovi, navijači koji su pridošli iz glavnog grada, a puno brojnija podrška trebat će iduće srijede u Areni kad stiže Kolstad, koji je iznenađujuće pobijedio Nantes Ivana Pešića (uz 14 obrana srebrnog Hrvata). Prošle sezone Zagreb je dvaput svladao prvaka Norveške, ove sezone je izgubio na gostovanju.

- Pogledali smo rezultate utakmica, Kolstad je kući pobijedio Nantes, ali imamo priliku iduću srijedu ostvariti pobjedu. Nadam se da će dvorana biti ispunjena na euforiji rukometnog ludila, gdje je u zadnjih mjesec dana gledamo kako se rukomet vratio u Hrvatskoj. Jako mi je drago zbog toga, nadam se da ćemo imati veliku podršku i, osim toga, da ćemo ostvariti dobar rezultat. Dobili smo na samopouzdanju kao momčad, odigrat ćemo opet borbeno kako znamo i možemo. Nadam se da ćemo ostvariti cilj i ući u osminu finala - zaključio je Mandić.

Zagreb je tri kola prije kraja posljednji u skupini sa šest bodova, Kolstad i Kielce na osam, Magdeburg na devet. Poljaci su uz dva gola Igora Karačića izgubili od Nijemaca 29-25. Zagrebu će za dohvaćanje minimalno šestog mjesta vjerojatno trebati pobjede i nad Kolstadom i nad Kielceom, koji stižu u Zagreb, a gostovat će i kod Aalborga.