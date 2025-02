Zagrebaši senzacionalno srušili Szeged, još su u igri za prolaz! Srebrni rukometaši fantastični

Rukometaši Zagreba u prvoj europskoj utakmici nakon Svjetskog prvenstva priredili su veliko iznenađenje pobijedivši na gostovanju favorizirani Pick Szeged 27-26. Bila je to utakmica u kojoj su glavnu riječ vodili članove srebrne hrvatske reprezentacije s Mundijala, Mario Šoštarić i Marin Jelinić s domaće, odnosno Zvonimir Srna, Luka Lovre Klarica i Filip Glavaš s gostujuće strane.

Da je Zagreb zreo za prvu gostujuću pobjedu sezone potvrdio je u prvom poluvremenu u kojem je prvi put vodio u šestoj minuti i držao gol do dva prednosti do odmora, na koji se golom Timura Dibirova otišlo vodstvom gostiju 15-13. Rus je zabio i prvi gol u nastavku, a Zagreb je najvećih plus pet stvorio u 44. minuti (22-17).

Iako je Srna dvama golovima u 56. i 57. minuti donio četiri razlike hrvatskom prvaku, nije tu bio kraj jer je Szeged povezao golove i 25 sekundi prije kraja, nakon crvenog kartona Ihara Bialauskog, zabio za samo gol zaostatka, ali Zagreb se uspio obraniti u preostalom vremenu i sačuvati važna dva boda koja ga drže živim po pitanju nastavka natjecanja.

Šoštarić je bio najefikasniji igrač utakmice s osam golova i 80 posto šuta, Jelinić je bio nepogrešiv iz pet udaraca, a kod Zagreba je Srna zabio osam iz 15 pokušaja, Klarica pet iz devet, Glavaš četiri iz šest. Matej Mandić u povratničkom nastupu nakon teške ozljede lica skupio je sedam obrana, Tobias Thulin šest kod Szegeda, Roland Mikler četiri.

Tri kola prije kraja Zagreb je i dalje posljednji na ljestvici skupine B sa šest bodova, jednim manje od Magdeburga i dva od Kielcea i Kolstada, koji zasad drže posljednja mjesta za drugi krug i još moraju doći u Zagreb. U idućem kolu 19. veljače u Arenu stiže Kolstad i to bi trebala biti utakmica koja bi Zagrebu mogla biti prekretnica ako pobijedi. Potom će u goste drugoplasiranom Aalborgu (26. veljače), a za kraj će dočekati Kielce (5. ožujka).

Statistika Pick Szeged - Zagreb

Kolstad je u istom terminu pobijedio Nantes 29-28 uz sedam golova Simona Jeppssona, a Francuzima nije pomogla briljantna partija hrvatskog golmana Ivana Pešića s 14 obrana. Njegov kolega na drugoj strani Torbjorn Bergerud imao ih je 18. Aalborg je tijesno svladao Barcelonu u Danskoj 36-35., Thomas Sommer Arnoldsen zabio je devet komada i dobio crveni karton u zadnjoj sekundi. Isti broj golova kod gostiju je imao i Dika Mem.