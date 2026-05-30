MELSUNGEN PROTIV KIELA

Mandić će ići na Načinovića i Duvnjaka u finalu Europske lige

Kiel i Melsungen su u finalu Europske lige. Kiel je jedva slavio protiv Montpelliera zahvaljujući čudesnom Wolffu, dok je Melsungen dobio Flensburg 37-30. U finalu će Mandić ići na Duvnjaka i Načinovića

Njemački klubovi Kiel Melsungen izborili su plasman u finale rukometne Europske lige. Kiel je u prvom polufinalnom susretu porazio Montpellier sa 29-28, dok je Melsungen u njemačkom obračunu pobijedio dvostrukog uzastopnog branitelja naslova Flensburg 37-30.

Podsjetimo, Kiel je plasman na završni turnir izborio nakon četvrtfinalne drame i pobjede protiv našičkog Nexea nakon izvođenja sedmeraca.

U izjednačenom polufinalu, odlučujući pogodak postigao je Šveđanin Eric Johansson 19 sekundi prije kraja susreta. Francuski sastav je imao napada za izjednačenje, ali je Andreas Wolff u zadnjim sekundama zaustavio udarce Huga Dos Santosa, te Rogeria Ferreire.

- Hvala Andiju što je odigrao takvu utakmicu, kazao je Kielov kapetan Domagoj Duvnjak nakon utakmice.

Zahvalio mu se i Johansson: "Iskreno, pobijedili smo zahvaljujući Andiju", kazao je Johansson, sa šest golova prvi strijelac pobjedničkog sastava. Magnus Landin, Lukas Laube i Veron Načinović dodali su po četiri gola. Wolff je na koncu skupio 13 obrana.

Na suprotnoj strani David Romeu je zabio osam golova, Arthur Lenne i Valentin Porte po četiri gola, a naš Zvonimir Srna tri gola. Remi Desbonnet je imao 17 obrana.

U drugom susretu nije bilo toliko drame, a Flensburg je tijekom utakmice samo jedom bio u vodstvu (4-3). Kada je Melsungen u 39. minuti pobjegao na +4 (24-20) više nije ispuštao uzde. Ubrzo je bilo +6, pa sedam golova razlike, a u jednom trenutku i najvećih osam pogodaka viška. Na koncu je završilo 37-30.

Melsungen je do najvećeg europskog uspjeha u povijesti kluba predvodio Dainis Kristopans s devet golova, a Amine Darmpoul je dodao sedam. David Mandić se nije upisao među strijelce, a u 30. minuti je dobio crveni karton nakon što je pogodio u vrat Marka Grgića. Sjajan je bio i Nebojša Simić sa 15 obrana.

Kod Flensburga najefikasniji su bili Simon Pytlick s osam i Emil Jakobsen sa sedam golova. Vratari Benjamin Burić (6) i Kevin Moller (2) imali su ukupno osam obrana.

Finale između Kiela i Melsungena na rasporedu je u nedjelju u 18.00 sati, a prije toga će Montpellier i Flensburg-Handewitt igrati za broncu.

