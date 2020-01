Mandić je zafrknuo i golmana i loptu: 'Jeste li vidjeli to, ha...'

Beč ili Zagreb, pitali smo se dok smo gledali Hrvatsku protiv Austrije (27-23). Oko 7000 Hrvata je od prve do zadnje minute navijalo za 'kauboje' koji su stigli i do četvrte pobjede. Izgledaju baš nezaustavljivo, zar ne?

Prvi dio bio je fantastičan. Najbolji strijelac turnira Bilik je zabio samo dva gola i bio je nemoćan uz mizeran postotak šuta. Naša obrana funkcionirala je nevjerojatno, ali u drugom dijelu kao da je došlo do nekog pada u igri.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Prvo poluvrijeme je bilo strašno. Nisu imali nikakve šanse. Samo kontre i polukontre pa se pojavio Šego. Početkom drugog dijela su počeli razbijati našu obranu 5-1. Pokušali smo se izmjenama vratiti i uspjeli smo vratiti utakmicu na naš mlin. Čestitke suigračima i divnoj publici. Pripremamo se sad za Njemačku. Dobro, naš recept je isti kao do sad. Čvrsta obrana i probati im usporiti napad i loptu. Pokušati sa što više lakih golova doći do boljeg rezultata. Analizirat ćemo ih, a danas ćemo prvo pogledati utakmicu protiv Bjelorusije - rekao je sjajni Zlatko Horvat koji je protiv Austrijanaca zabio šest golova, a od toga je imao 4/5 sa sedam metara.

Raspoloženo je danas bilo i ono krilo s druge strane, sjajni David Mandić. Igrač PPD Zagreba je zabio četiri gola, ali od toga dva zaredom koja su nam pomogla da pobjegnemo Austriji. A onaj prvi bio je stvarno poseban. David je zafrknuo loptu koja je otišla u mrežu zajedno s golmanom.

- Jesi vidio frk, a? Haha... Prvi dio bio je sjajan, a u drugom poluvremenu su nam razbijali 5-1 obranu. U jednom trenutku su igrali 7-6 i Šego je tu obranio ključne lopte. Igrao sam 60 minuta i dao sam sve od sebe. Umoran sam, ali Kajba je tu koji pazi na nas i svi doktori su tu tako da će to biti dobro - rekao je Mandić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

A jedan dečko danas je izgledao poput Ronaldinha. Što god je htio, napravio je bez problema. A znate li o kome je riječ? Pa o nesuđenom nogometašu Luki Cindriću koji je svoje nogometno umijeće prenio i na parket. Luka je zabio pet golova i vukao nas u trenucima kada nam baš nije išlo. Koliko samo magije on posjeduje kod sebe, a to je vidjela i Barcelona koja ga je na ljeto dovela.

- Mislim da smo odigrali odličnu utakmicu. U prvom dijelu smo napravili tu razliku, i u obrani i napadu smo igrali odlično. U drugom dijelu smo se malo umorili i napravili neke pogreške. Jako dobra utakmica za nas, rastemo i uz ove divne navijače nemamo razloga za brigu. Moramo se spremiti za Njemačku. Znamo generalno skoro sve o Nijemcima. Igraju 6-0 čvrstu obranu. Utakmica je to o kojoj puno zavisi. Bolja smo momčad, ali trebamo biti ponizni. Igramo obranu koja nam odgovara, u napadu se još tražimo. Rastemo i Šego brani dobro. Golman skoro svaki dan odluči neku utakmicu, a to nam je forte za nastavak turnira uz čvrstu obranu. To sve funkcionira, a nadam se da će i u budućnosti - rekao je Cindrić...

Ako je Cindrić naš Ronaldinho, onda je Domagoj Duvnjak naš Messi. Srce i duša ove reprezentacije, čovjek bez kojeg jednostavno ne možemo. Njegova efikasnost u napadu i nevjerojatna sigurnost u obrani daju nam pravo da vjerujemo u pohod na medalju.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Jako bitna pobjeda, otvaramo vrata za polufinale, prva prilika je u subotu, ako budemo sjajno igrali imat ćemo šanse protiv Njemačke. Iskreno, nisam ih još gledao ovo prvenstvo. Igrali smo u desetom mjesecu i izgubili dva puta po gol razlike. Oni su zaista jako dobra momčad s dvije zvijezde i sigurno je da će biti teško. Čuli smo da će još više naših navijača biti u subotu i jednostavno ćemo uživati u tome. Drugo poluvrijeme obrana nije dobro izgledala, dosta su nas razvukli. Obrana iz prvog dijela mora biti putokaz za ostale utakmice... Promašujemo sedmerce? Zabijat ćemo kad bude potrebno - rekao je naš kapetan Duvnjak.

Tema: Rukometni Euro 2020.